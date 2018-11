Ein Teilerfolg für die BTS

Oberthurgau macht sich in Bern für die BTS stark und sucht das Gespräch mit Parlamentariern

Für den Bund hat die Bodensee-Thurtal-Strasse (BTS) bis jetzt keine hohe Priorität. Die Region Oberthurgau will jetzt mit einer Interessengemeinschaft in Bern Druck aufsetzen, damit die schnelle Ost-West-Verbindung doch noch so bald als möglich gebaut wird.