Ein Tägerwiler verzaubert ganze Partys

Wen finden Sie am lustigsten?

«Ich mag das Cabaret Divertimento und Michel Gammenthaler sehr gerne. Letzterer kommt ja wie ich aus dem Zauberbereich. Er hat aber auch einen super Humor.»



Worüber haben Sie zum letzten Mal so richtig herzhaft lachen müssen?

Ich lache viel über Sachen, die andere vielleicht gar nicht so lustig finden. Da kann ich auch einen regelrechten Lachanfall bekommen. Kürzlich in einem Restaurant zum Beispiel. Man servierte uns das Essen und die Kollegin meinte: Das sieht aber übersichtlich aus. Die Portionen waren so klein!»



Wieso hat man Sie zuletzt ausgelacht?

«Hm, daran mag ich mich jetzt gar nicht mehr erinnern ... Ah genau: Ich mache unter anderem Tricks, bei denen ich vorgebe, dass sie nicht gelingen oder wenig spektakulär sind. Erst später kommt die eigentliche Pointe. Da wird schon über mich gelacht.»