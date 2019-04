Ein Spitzen- aber kein Rekordjahr für die Kreuzlinger Badi Knapp 120000 Badigäste registrierte das «Hörnli» in der abgelaufenen Saison. Mit mehr Besuchern dürfe man nicht rechnen. Zu Reden könnten zum Saisonstart die neuen Parkgebühren geben. Urs Brüschweiler

Jürg Schlatter, Urs Oberhänsli, Ruedi Wolfender und Kurt Kasper von der Genossenschaft Schwimmbad Hörnli sowie Nelly Bolliger und Heike Burgermeister vom Gastro-Team warten auf die neue Badi-Saison. (Bild: Urs Brüschweiler)

Sonnenschein von Mai bis September. Was kann einer Badi schöneres passieren? In der Tat war der Sommer 2018 denn auch ein gutes, bis sehr gutes Jahr für die Genossenschaft Schwimmbad Hörnli, wie Präsident Jürg Schlatter berichtet. Aber mit 119218 registrierten Eintritten erreichte man den Rekordwert von 124005 aus 2015 dennoch knapp nicht. «Wenn den ganzen Sommer hindurch schönes Wetter ist, gibt es eine gewisse Sättigung.» Obwohl die Sonne auch im Herbst kräftig schien, seien weniger Besucher in die Badi gekommen. Und auch einzelne Spitzentage mit 4000 Gästen pro Tag habe es deshalb 2018 nicht gegeben. «Ich denke im Bereich von 120000 Besuchern pro Jahr ist das Maximum wohl erreicht.»

Keine schweren Unfälle

Jammern will man sowieso nicht im «Hörnli». Sie hätten sehr hohe Einsatzzeiten leisten müssen. Aber das gehöre zum Job, meint Chefbademeister Dominique Assire. Er und sein unverändertes Team sind nun wieder bereit für die neue Saison. Glücklich sind die Verantwortlichen, dass es in der abgelaufenen Saison keine nennenswerten Unfälle zu verzeichnen gab. Darauf hofft man auch 2019.

Die Entschärfung an der Breitrutsche im Vorjahr hätte sich bewährt. Die Rutscher seien jetzt schneller und spritziger unterwegs, aber auch sicherer. Ausserdem konnte man dadurch nun eine technische Änderung realisieren, wodurch man sich eine Wasserpumpe und Strom spare.