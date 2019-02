Um das neue Amriswiler Stadthaus zu bauen, muss ein Spalt zwischen die Häuser her Das alte Feuerwehrdepot beim Amriswiler Stadthaus wird in den nächsten Wochen verschwinden. Nächsten April sollen die neuen Räumlichkeiten zur Verfügung stehen.

Rita Kohn

Bauverwalter Manfred Wagner ist die Schnittstelle zwischen der Stadt und den Baufirmen. (Bild: Rita Kohn)

Nächste Woche fahren die Bagger auf. Dann wird innert kurzer Zeit nichts mehr vom ehemaligen Feuerwehrdepot beim Stadthaus zu sehen sein. Wo heute noch der Altbau steht, wird in den kommenden Monaten ein Erweiterungsbau hochgezogen, der der ständigen Raumnot im Stadthaus ein Ende bereiten soll.

Derzeit ist noch nicht viel von den bevorstehenden Abbrucharbeiten zu sehen, obwohl bereits mit Hochdruck gearbeitet wird. «Die Angelegenheit ist komplizierter, als es den Anschein macht», sagt Bauverwalter Manfred Wagner. Denn der Gebäudeteil, der durch den Neubau ersetzt wird, ist an das bestehende Stadthaus angebaut. Der Bereich, in dem künftig die Rettungsdienste untergebracht sein werden, bleibt in seiner Form erhalten. Er steht unter Denkmalschutz.

Die beiden Gebäudeteile müssen getrennt werden

Nachdem in den vergangenen Tagen die Ziegel vom Dach geholt worden sind – sie werden im Neubau wieder verwendet – haben sich die Fachleute daran gemacht, die beiden Gebäudeteile zu trennen. Das heisst, es wird ein mehrere Zentimeter dicker Bereich ausgespitzt, der dafür sorgt, dass bei den Rückbauarbeiten der Gebäudeteil nicht beschädigt wird, der stehen bleibt. «Ausserdem muss vermieden werden, dass es für die Gebäude, die stehen bleiben, zu grosse Erschütterungen gibt.»

5,4 Millionen für den Erweiterungsbau Am 24. September 2017 stimmten die Amriswilerinnen und Amriswiler dem Kreditbegehren für eine Stadthaus-Erweiterung und für die Umgestaltung des Annexbaus für die Rettungsdienste zu. Damit stehen den Bauherren rund 5,4 Millionen Franken zur Verfügung. Ausgelöst worden war das Projekt für die Stadthaus-Erweiterung durch den Bau eines neuen Feuerwehrzentrums und den damit verbundenen Umzug der Stützpunkt-Feuerwehr an die Kreuzlingerstrasse. Der dadurch frei gewordene Raum konnte nicht sinnvoll als zusätzliche Bürofläche genutzt werden, weshalb sich ein Ersatzbau aufdrängte. Die Stadt schrieb deshalb einen Architekturwettbewerb aus. Das Projekt, für das rund 4,7 Millionen Franken veranschlagt sind, macht auch die Rückkehr der Sozialen Dienste ins Stadthaus möglich. Die Dienste sind derzeit extern an der Kirchstrasse untergebracht. Der unter Denkmalschutz stehende Annex-Bau wird die neue Heimat der Rettungsdienste. Diese finden nach dem Umbau der Räumlichkeiten ideale Bedingungen vor. Derzeit geniessen die Rettungsdienste Gastrecht im Feuerwehrzentrum. Für den Ausbau ihrer Räumlichkeiten sind 670000 Franken veranschlagt worden. (rk)

Manfred Wagner geht davon aus, dass die Rückbau- und Vorbereitungsarbeiten bis Mitte März erledigt sind. Dann kann der Baumeister damit beginnen, den Betonkern des neuen Gebäudes hoch zu ziehen. Im Sommer kann dann der Holzbau ans Werk gehen. Bis Ende Sommer soll das neue Gebäude ein Dach haben. Dann kann der Innenausbau beginnen.

Zugleich beginnt dann der Um- und Ausbau der Räume für den Rettungsdienst. «Erst wenn die Hülle des Erweiterungsbaus fertig ist, können diese Arbeiten an die Hand genommen werden», sagt Manfred Wagner. Weil es noch eine ganze Weile dauert, bis der Ausbau erfolgen kann, werden die entsprechenden Ausschreibungen erst im Laufe des Aprils erfolgen. «Es ist nur noch ein kleiner Teil der Gesamtinvestitionen, der noch nicht ausgeschrieben ist.»

Kaum Beeinträchtigungen für die Öffentlichkeit

Die Arbeiten für den Erweiterungsbau bringen für das Personal der Verwaltung in den nächsten Monaten einige Belastungen mit sich. Die Öffentlichkeit wird jedoch kaum beeinträchtigt. Die verschiedenen Abteilungen im Stadthaus stehen nach wie vor zur Verfügung und auch das Pentorama wird nicht von benachbarten Bauarbeiten tangiert.

Einzig 16 Parkfelder auf dem Parkplatz südlich des Stadthauses fallen in nächster Zeit weg. Sie werden während der Bauzeit anderweitig genutzt. «Nach Abschluss der Bauarbeiten steht der grösste Teil davon wieder zur Verfügung», sagt Manfred Wagner. Einzig ein paar Felder, die für den Rettungsdienst reserviert werden, fallen definitiv weg. Dafür habe man aber für Schwimmbadgäste noch weitere Parkflächen eingekiest, sodass auch an schönen Sommertagen genug Platz zur Verfügung steht.