2:6 in Olten - Der HC Thurgau verpasst den Sprung an die Tabellenspitze

Der EHC Visp, am Sonntag nächster Gegner des HC Thurgau, besiegte den EHC Winterthur in der neuen Lonza-Arena gleich mit 9:2. Sechs Tore gingen alleine auf das Konto der beiden Nordamerikaner Troy Josephs (4 Tore/1 Assist) und Mark Van Guilder (2 Tore/2 Assists). Nach zwei Dritteln hatten die neu siebtplatzierten Walliser schon 8:0 geführt. Thurgau gegen Visp wird am Sonntag um 17.30 Uhr in der Weinfelder Güttingersreuti angespielt. (red)