Ein Pumptrack soll der Treffpunkt für die elf Weiler von Hefenhofen werden Beim Schulhaus Sonnenberg in Hefenhofen will eine Interessengemeinschaft einen Pumptrack bauen. Dieser soll die Gemeinde näher zusammenbringen.

Exklusiv für Abonnenten

In diesem Spickel zwischen Schule und Hauptstrasse sollen der Pumptrack und der Kinderspielplatz zu liegen kommen. Die Parzelle liegt in der Öffentlichen Zone und war einst vorgesehen für ein neues Feuerwehr- und Gemeindehaus. Das wurde aber abgelehnt. Bild: Manuel Nagel

Hefenhofen hat ein Problem. «Wir haben keine klare Dorfmitte», sagt Gemeindepräsident Thomas Schnyder. «Weder eine Kirche noch einen Dorfladen.» Gefühltes Zentrum der Elf-Weiler-Gemeinde ist der Sonnenberg mit der Schule und der Mehrzweckhalle. Dieser Ort soll nun noch gestärkt werden, wenn es nach dem Willen einer Interessengemeinschaft geht. Diese will auf dem Sonnenberg einen Pumptrack und einen Kinderspielplatz bauen, der zum Treffpunkt für verschiedene Altersgruppen werden soll.

Initiant Pascal Reis. Bild: Manuel Nagel

«Ein Pumptrack ist eine wellige, asphaltierte Strecke, die mit Velos, Kickboards oder Inlineskates befahren werden kann.»

So erklärt der Auenhofer Pascal Reis, einer der beiden Initianten. Zusammen mit Lukas Steinlin aus Hatswil stellte er Ende Februar die Projektidee an einem Workshop der Gemeinde vor. Inzwischen wurden weitere Abklärungen getroffen und auch die Gemeinde mit ins Boot geholt. Ohne diese geht es nicht, denn der Pumptrack soll auf deren Land zu liegen kommen, unmittelbar nördlich der Schule. Die Gemeinde unterstützte das Vorhaben mit einem Projektierungskredit von 5000 Franken. Gemeindepräsident Thomas Schnyder sagt:

Thomas Schnyder, Gemeindepräsident von Hefenhofen. Bild: Manuel Nagel

«Der Gemeinderat findet, das Projekt ist spannend und eine grosse Chance für Hefenhofen.»

Die Parzelle 473 mit 1913 Quadratmetern müsste die Gemeinde beisteuern, die übrigen Kosten von geschätzt 320'000 Franken versucht die IG mittels Sponsoring aufzutreiben. «Kommt das Projekt zu Stande, würde die Anlage in den Besitz der Gemeinde übergehen», sagt Schnyder.

Infoveranstaltung nach den Herbstferien

Initiant Lukas Steinlin sagt:

Initiant Lukas Steinlin. Bild: Manuel Nagel

«Das Projekt wollen wir nun an der Budgetversammlung am 3. Dezember zur Abstimmung bringen.»

Bis dahin würde er den Stimmbürgern auch gerne den einen oder anderen Sponsor präsentieren. Obwohl die erforderliche Summe nicht klein ist, sind die Initianten zuversichtlich, den Betrag zusammenzubekommen. Wenn alles klappt, könnte die Anlage bereits nächsten Sommer fertig sein. An einer Infoveranstaltung am 31. Oktober von 9 bis 11 Uhr in der Mehrzweckhalle Sonnenberg können sich Interessierte ein Bild machen.

Mit dabei werden auch Mitglieder des Gemeinderates sein. Dieser hat inzwischen entschieden, dass er das Projekt unterstützt. Doch Thomas Schnyder ist es wichtig, dass der Pumptrack nicht nur für die breite Bevölkerung gedacht, sondern in dieser auch breit abgestützt ist und sie sich dazu äussern kann.