Ein neues Geschäft für die Arboner Altstadt Im Städtli haben einige Lokale dichtgemacht. Doch es keimt auch neues Leben: Die Mercato AG will in der ehemaligen Kreyenbühl-Apotheke einen Shop eröffnen Annina Flaig

Im roten Riegelhaus an der Hauptstrasse 13 soll es bald einen Einkaufsladen geben. Bild: Annina Flaig

Noch ist es dunkel in diesem ehrenwerten Haus an der Hauptstrasse 13. Seit die Kreyenbühl-Apotheke Ende Jahr geschlossen hat, steht das Lokal leer. Doch dies könnte sich bald ändern: Seit kurzem liegt auf der Arboner Bauverwaltung das Baugesuch für die Umnutzung der rund 80 Quadratmeter grossen Fläche auf. Umgebaut wird nicht. Neue Mieterin ist Yvonne Schoch, Geschäftsführerin der Mercato Shop AG. Diese betreibt an verschiedenen Bahnhöfen der Appenzeller Bahnen kleinere Shops.

Kaffee und Gipfeli im Riegelhaus

Den Unterlagen auf der Bauverwaltung ist zu entnehmen, dass der hintere Teil als Büroraum genutzt werden soll. Im vorderen Teil will Schoch einen Shop eröffnen. «Nebst dem üblichen Kioskangebot finden Sie in den Mercato Shops eine Auswahl an Grundnahrungsmitteln, welche durch Milch- und Fleischprodukte ergänzt werden», steht auf der Unternehmenswebsite geschrieben. Verkauft werden auch Zeitungen und Zeitschriften, Postkarten, Geschenkartikel, Getränke, Tabakwaren, Glacés sowie Kaffee und Gipfeli. Weiter will die neue Mieterin sechs Sitzplätze einrichten, um ihren Kunden gelegentlich Getränke ausschenken zu können. Die Denkmalpflege stuft das Haus mit dem auffälligen, geschweiften Blendriegelwerk aus dem frühen 20. Jahrhundert als wertvoll ein. Das Baugesuch liegt noch bis zum 11. Juli öffentlich auf.