Burning Ass Strohwilen: Burnina muss weiter weg vom Wald

Die acht Meter grosse Burnina bekommt ein Push-Up-BH und Stroh ins Dekolleté

Der Arschkarten-Club strebt mit dem pinken Oberteil einen Weltrekord an. Am Mittwoch fand die Anprobe statt. Das Stoffteil soll mit der riesigen Holzpuppe am «Burning Ass» vom 31. Juli in Flammen aufgehen.