Kreuzlinger Schütze gewinnt das historische Pistolenschiessen am Morgarten Daniel Schnyder vom Schützenverein Kreuzlingen tritt beim prestigträchtigen Anlass am besten.

Daniel Schnyder an der Siegerehrung. (Bild: PD)

Daniel Schnyder vom Schützenverein Kreuzlingen (SVK) hat am vergangenen Donnerstag das historische Morgarten-Pistolen-Schiessen am Ägerisee gewonnen. Der SVK sei mit acht Pistolenschützen zum Wettkampf angetreten, teilt der Verein mit. Auf 50 Meter werden auf freiem Feld in drei Serien total zwölf Schüsse abgegeben. Geschossen wird mit 84 anderen Teilnehmern in einer Ablösung, was ein imposantes Bild abgebe. «Unser Spitzenschütze Dani Schnyder holte sich mit 57 von 60 möglichen Punkten den ersten Rang unter 1500 Teilnehmern. Herzliche Gratulation zum Erfolg an diesem prestigeträchtigen Anlass», heisst es weiter vom Schützenverein Kreuzlingen. (red)