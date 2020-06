Ein Horner erinnert sich an den Zweiten Weltkrieg: «Wir waren zutiefst erschüttert» Der 91-jährige Schriftsteller und Maler Adrian Wolfgang Martin ist am Bodensee aufgewachsen. Hitlers Tiraden, fanatische Nazifrauen im Dorf und ausgezehrte Deutsche wird er nie vergessen.

Adrian Wolfgang Martin hat seine Kindheit in Horn verbracht. Bild: Urs Oskar Keller (12.8.2015)



Da Adrian Wolfgang Martin 1929 in St. Gallen geboren wurde und in Horn am Bodensee aufwuchs, hat er zahlreiche Erinnerungen an die Zeit, in welcher die Nationalsozialisten sich an die Macht putschten. Der grausame Krieg der Italiener in Äthiopien, der Einmarsch der Deutschen in Österreich und die sogenannte Reichskristallnacht haben ihn als Kind zutiefst erschüttert, erzählt der in Herisau lebende Schriftsteller.

«Wenn wir gelegentlich am Radio Hitler wie ein Raubtier brüllen hörten, packte mich ein tiefes Grauen, das mich das Unheil eines drohenden Kriegs spüren liess.»

Mit dem Schweizer Militär, das in der Turnhalle einquartiert war, seien sie in engem Kontakt gestanden. «Am Abend im Mai 1940, als Hitler den Einmarsch in die Schweiz geplant hatte, stürzten wir Jungen uns auf zwei fanatische Nazifrauen, welche versuchten, die Pneus von Militärfahrzeugen aufzustechen. Wir drückten sie zu Boden und übergaben sie den Soldaten. Ihre wutschnaubenden Drohungen, der Führer werde uns schon am folgenden Tag aufknüpfen lassen, gingen nicht in Erfüllung.»

Ausgehungerte Deutsche kommen auf Besuch

Das ganze Kriegsgeschehen hat die Familie Martin täglich am Radio mitverfolgt. «Und die Bombardemente auf der gegenüber liegenden Seeseite haben wir natürlich auch miterlebt.» Im Sommer nach Kriegsende 1945 kamen auf Einladung der Horner Kirchgemeinden die Bewohner von Langenargen am gegenüberliegenden Ufer an einem Sonntag nach Horn, wo sie auf bereitwillige Familien verteilt wurden. Adrian Wolfgang Martin:

«Wir waren erschüttert, als wir sahen, dass die ausgehungerten Leute Mühe hatten, von den für sie zubereiteten Speisen etwas zu essen.»

Sie konnten es nicht fassen, als man sie am Abend, bevor sie zurückkehrten, mit möglichst vielen Lebensmitteln versorgte. Die Kontakte mit diesen Gästen dauerten noch viele Jahre.



Wolfgang Adrian Martin Schriftsteller, Maler, Ehrenbürger Wolfgang Adrian Martin (91) verbrachte seine Jugendzeit in Horn, wo sein Vater als Pfarrer tätig war. 1948 zog die Familie nach St. Gallen. Es folgten Studien in Germanistik, Psychologie, Musikwissenschaft an der Universität Bern. Begonnen hat Martin – wie viele Schriftsteller vor ihm – mit Gedichten. «Zwischen zwei Welten: Ein Zyklus von zwölf Gesängen» erschien bereits 1953 im Tschudy-Verlag in St. Gallen. Ab 1950 jährliche Reisen in Italien. 1962 lässt sich Martin als freier Schriftsteller und Maler auf der Insel Salina (Äolische Inseln, Sizilien) nieder. Er lebte mit seiner Gattin Regina Martin-Brunnschweiler auch im «Kaufhaus» in Hauptwil (Zweitwohnsitz). Veröffentlichung von fünf Gedichtbänden und verschiedenen Essays. Dazu die Romane «Requiem für den Verlorenen Sohn», «Janus von Neapel» und «Salina». Die beiden letzteren sind auch in italienischer Übersetzung erschienen. Momentan schreibt er an einem neuen Buch. Martin ist seit 1960 auch als Maler tätig und hat seine Bilder mehrfach ausgestellt, unter anderem im renommierten Kunstsalon Wolfsberg in Zürich. Er ist Träger verschiedener Literaturpreise und Ehrenbürger von Santa Marina Salina sowie Ehrenmitglied der Università San Filippese und der Accademia Tiburtina, Rom. Martin führt bis heute immer noch die Sozial- und Entwicklungsarbeit in Süditalien weiter. (uok)