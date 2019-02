Ein Campus gegen Engpässe in Frasnacht Attraktives Wohnen für Familien: Die Zahl der Schüler steigt und das Schulhaus platzt aus den Nähten. Ein Ergänzungsbau mit neuem Tagesschulangebot soll der Raumnot abhelfen. Max Eichenberger

Stellen Ergänzungsbau-Projekt vor: die Architekten Marcel Bruderer und Eva Schulthess, Schulpräsident Daniel Leu, Schulleiterin Regina Slongo und Planer Hanspeter Woodtli. Bild: Max Eichenberger

Das waren noch Zeiten, als die Frasnachter Schüler in der heimeligen Glögglistube Unterricht genossen. Doch so lang ist das noch gar nicht her. 2003 ging das jetzige Schulhaus in Betrieb. Erstellt worden ist es gegenüber, südlich der Kantonsstrasse, bei der Mehrzweckhalle. Diese hatte die damalige Ortsgemeinde 1990 erbaut. Ein grösseres Schulhaus war nötig geworden, weil das Dorf, das inzwischen als Ortsteil zur politischen Gemeinde Arbon gehört, gewachsen war. Diese Entwicklung ist weitergegangen – und die Schülerzahl kontinuierlich angestiegen.

Geschult würden heute 130 Kinder, sagt Schulpräsident Daniel Leu. Mit Beginn des Schuljahres 2019/20 werden es erneut mehr sein. Das erfordert die Eröffnung einer neuen, sechsten Schulklasse – neben den zwei Kindergartenabteilungen, die räumlich getrennt geführt werden. Damit wird’s im Schulhaus, wo jetzt schon mit Provisorien umgegangen wird, noch enger. Auch organisatorisch haben sich Schulstrukturen und Unterrichtsformen gewandelt. Zwischenzeitlich ist eine Schulleitung installiert und ein Sekretariat mit einem Pensum von 50 Prozent geschaffen worden, was ebenfalls Platz beansprucht. Ein Sitzungszimmer gibt es nicht. Es muss improvisiert werden.

Schulbürger befinden im März über Baukredit

Der Schulbehörde war darum seit geraumer Zeit klar, dass neuer Schulraum bereitgestellt werden muss. Einem Projektierungskredit von 100000 Franken hatten die Frasnachter im August 2018 zugestimmt. Über einen Baukredit werden sie jetzt am 26. März befinden. Die Vorlage werde derzeit erarbeitet, deshalb wolle man die Kosten auch approximativ nicht beziffern, sagt Leu.

Aus einem Studienwettbewerb, bei dem 15 Büros eingegeben haben, ist das Projekt des St.Galler Architekten Tom Munz als bestbewertetes hervorgegangen. Südlich der Mehrzweckhalle, zum Hartplatz hin, wird der neue Schulergänzungsbau mit einer gemeinsamen Erschliessung angegliedert. «Dadurch entsteht ein eigentlicher Campus», sagt Hanspeter Woodtli vom Büro Strittmatter & Partner, der das Wettbewerbsverfahren begleitet hat. Der zweigeschossige kompakte Baukörper mit einem Laubengang nimmt architektonisch die Massstäblichkeit der Mehrzweckhalle auf. «Beide Bauten werden als ein Gebäude wahrgenommen und wirken ruhig. Wir wollten nicht noch einen neuen Stil hinzufügen», betont Woodtli ein wichtiges Merkmal des Siegerprojekts. Es wahre den Dorfbildcharakter und überzeuge durch die Organisation der betrieblichen Abläufe.

Multifunktional nutzbare Aula und Tagesschule

Im bestehenden Schulhaus wird künftig der reine Schulbetrieb mit den Unterrichts- und Gruppenzimmern sowie den Bereichen Logopädie und schulische Heilpädagogik konzentriert. Dafür gibt es mehr Platz. Im Ergänzungsbau auf 520 Quadratmetern Fläche gibt es eine Aula mit Lernateliers, die auch für projektbezogenes Arbeiten und den Musikunterricht genutzt werden kann, sowie eine Bibliothek. Die Aula sei zudem eine Ergänzung zur Mehrzweckhalle. Sekretariatsbüro und Sitzungszimmer finden sich im Parterre. Hierhin «zügelt» auch der Mittagstisch. Das Angebot wird zudem erweitert. Die Behörde habe erkannt, dass eine Tagesschule einem Bedürfnis entspreche, sagt Daniel Leu. «Wir schaffen im Ergänzungsbau entsprechende Strukturen.» Heute besuchten bereits drei Schüler das Angebot «auswärts» in Arbon. In den Neubau integriert wird ausserdem die Spielgruppe, die heute den Pavillon nutzt. Dieser wird über kurz oder lang dann wohl zurückgebaut.