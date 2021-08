Ehrung «Sie haben sich seit Jahren in vielfältigster Art für Kreuzlingen eingesetzt»: Gerda und René Imesch erhalten den Prix Kreuzlingen 2021 Die Dernière der «Schweizermacher» im See-Burgtheater am Mittwochabend nutzte die Stadt als Bühne für eine überraschende Preisverleihung.

Die Preisträger René und Gerda Imesch umrahmt von Stadtpräsident Thomas Niederberger und Laudatorin Hanni Knüsel. Bild: Tobias Garcia

Nur ganz wenige waren im Vorfeld eingeweiht. Die Übergabe des Prix Kreuzlingen 2021 sollte eine Überraschung werden. Und die Geheimorganisation hat auch funktioniert. Die beiden Preisträger wussten noch nichts von der ihnen bevorstehenden Ehrung, als sie auf der Tribüne sitzend den Schauspielern des See-Burgtheaters am Ende derer Abschlussvorstellung Beifall spendeten. Als dieser abgeklungen war, richtete sich Intendant Leopold Huber an die Zuschauer: «Weil sie ein gutes Publikum waren, erhalten sie jetzt noch eine Überraschung.» Anschliessend trat Stadtpräsident Thomas Niederberger vor die Kulisse und kündigte die Verleihung des städtischen Anerkennungspreises an. Dieser wird üblicherweise an der Bundesfeier übergeben. Weil diese nicht stattgefunden hatte, entschied man sich für ein anderes Szenario – ein durchaus stimmiges und zu den Preisträgern passendes.

Würdigung für den Einsatz fürs öffentliche Wohl

«Die diesjährigen Preisträger setzen sich seit vielen Jahren für unsere Stadt ein. Die beiden Kreuzlinger Persönlichkeiten sind ausserordentlich engagiert und mit ihrem eindrücklichen Leistungsausweis echte Vorbilder. Es freut mich sehr, den diesjährigen Prix Kreuzlingen an Gerda und René Imesch verleihen zu dürfen», sagte Stadtpräsident Thomas Niederberger.

Das überraschte Preisträgerpaar trat nach vorne und nahm den Prix Kreuzlingen in Form des in diesem Jahr vom Tägerwiler Künstler Manuel Fend gestalteten Kunstwerks entgegen.

Beeindruckender Leistungsausweis

In ihrer Laudatio würdigte Hanni Knüsel das Wirken von Gerda und René Imesch.

«Die beiden haben sich seit Jahren in vielfältigster Art für Kreuzlingen eingesetzt und tun es noch, vor allem in den Bereichen Bildung und Kultur.»

In der Tat ist ihr Leistungsausweis und die Liste ihrer Engagements lang: René Imesch engagierte sich stark für den Aufbau der Kantonsschule Kreuzlingen und war ihr erster Rektor. Gerda Imesch hat die «Büecherbrugg» aufgebaut und über 17 Jahr geleitet. Sie war Präsidentin des Fototreffs Grenzfall und organisiert viel beachtete Ausstellungen. Er setzte sich als Präsident der Aufsichtskommission der Schule Bernrain für ihre Entwicklung ein und leitete 15 Jahre den Regionalen Führungsstab Kreuzlingen. «Es würde zu weit führen, alle ehrenamtlichen Tätigkeiten des Ehepaars Imesch aufzuzählen», vermerkte die Laudatorin.

Doch passend zum See-Burgtheater galt es natürlich zu erwähnen, dass Gerda und René Imesch 2007 den Gönnerverein für das Theater am See gegründet haben und sich so erfolgreich bis heute für dessen Erhalt einsetzen. «Es macht also Sinn, dass der diesjährige Prix Kreuzlingen genau hier übergeben wird», schloss Hanni Knüsel ihre Ansprache.

Engagement führt für zu Lebenssinn

Sichtlich bewegt zeigten sich die beiden Geehrten. René Imesch, eigentlich nie um packende Worte verlegen, bedankte sich mit einer Spontan-Rede.

«Es ist nicht wie bei Olympia, wenn die Sportler sagen, sie bräuchten Zeit, um das zu realisieren. Ich realisiere das jetzt schon.»

Er empfahl auch allen Jungen, sich für die Gesellschaft zu engagieren. «Das ergibt Sinn im Alter und man erhält auch viel zurück.»