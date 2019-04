Ehepaar Kühni aus Bürgeln blickt auf 70 gemeinsame Jahre zurück Sophie und Hans Kühni feiern heute im Kreis ihrer Familie ihre Gnadenhochzeit. Ihre Hochzeit fiel damals ins Wasser, doch darüber lachen sie heute. Janine Bollhalder

70 Jahre gemeinsam verbracht: Sophie und Hans Kühni. (Bild: Janine Bollhalder)

Am 5. April vor 70 Jahren regnete es in Strömen. Genau am Tag der Hochzeit von Sophie und Hans Kühni. «Es war den ganzen März über trocken. Alle hatten die Hoffnung, dass es bald regnen wird. Aber es ‹seichte› ausgerechnet an unserem Hochzeitstag», erzählt Sophie Kühni.

Das Ehepaar Kühni hat ihre Kindheit und Jugend in Buhwil verbracht. «Wir sind nur 200 Meter nebeneinander aufgewachsen», erzählt Hans Kühni. «Damals haben wir natürlich nicht daran gedacht, dass wir jemals heiraten werden», sagt Sophie Kühni, ihr Mann nickt zustimmend. Als sie dann von ihrem zweijährigen Sprachaufenthalt zurückkehrte, lernten sich die beiden neu kennen. «Dann hatte er das Gefühl: ‹Das wär doch no eini›», sagt sie lachend.

Hart arbeiten als Lebenselixier

Das Leben des Ehepaars war früh von strenger Arbeit geprägt. «Wenn jemand fragt, was wir machen, dass wir schon so lange leben, sagt Hans stets: Wir hatten es immer schön und arbeiteten wenig», erzählt Sophie Kühni. Sie findet die Aussage sowohl lustig als auch absurd, denn das Gegenteil war der Fall.

Hans Kühni arbeitete auf dem elterlichen Landwirtschaftsbetrieb und war lange im Aktivdienst. Sophie, damals noch Krähenbühl, arbeitete in einer Weinfelder Näherei. Den Landwirtschaftsbetrieb von Hans’ Eltern übernahm das Ehepaar nach der Hochzeit. Zusammen führten sie die Bauernwirtschaft «Hintermühle» während 49 Jahren. «Das war ein Saftladen», sagt Sophie Kühni lachend – und das meint sie wortwörtlich: Damals wurde sehr viel Saft getrunken. Primär Apfelsaft, aber auch Bier – Wein war zu teuer. Später übernahm ihr Sohn den Bauernhof. Die Wirtschaft «Hintermühle» wurde allerdings geschlossen. An die Zeit des Wirtens erinnert sich das Ehepaar immer noch gerne. Auch wenn es teils wehmütige Erinnerungen sind.

Nicht wehmütig, aber verständnislos blicken Sophie und Hans Kühni auf den Zweiten Weltkrieg zurück. Diesen haben sie hautnah miterlebt, als Buhwil am 12. Oktober 1941 von den Engländern bombardiert wurde. Genauso lebendig, aber positiver, sind die Erinnerungen an den Morgen nach der verregneten Hochzeit. «Wir sind früh ins Postauto gestiegen, um durch die Schweiz zu reisen. Nur eine kurze Distanz von Buhwil entfernt, war der Himmel wieder sonnig», erzählt Sophie. Inzwischen lachen sie darüber.

Kein Rezept für ein erfülltes Leben

So locker, wie sie heute auf ihre verregnete Hochzeit zurückblickt, scheint Sophie Kühni auch das Leben zu nehmen: «Natürlich gibt es Sachen in der Vergangenheit, die ich aus heutiger Sicht anders machen würde. Aber dann hätte ich andere Fehler gemacht». Heute sei es sowieso eine andere Zeit.

«Seit August 2008 leben wir in Bürglen in der Alterssiedlung. Die einstige Wohnung wurde uns zu gross. Hier sehen wir ins Grüne und es ist ruhig», sagt sie. Gestern, an ihrem 70. Hochzeitstag, feierte das Ehepaar Kühni nicht. «Unsere Kinder arbeiteten», begründet Sophie Kühni diesen Entscheid. Aber heute werden sie ihre Gnadenhochzeit feiern: «Wir gehen mit der ganzen Familie essen. Darauf freuen wir uns», erzählt sie.