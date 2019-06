Ehemaliger Romanshorner Stadtrat Urs Oberholzer: «Es fehlt an Gemeinsinn» Der Grüne spricht über seine neue Lockerheit, die Dauerkritik an der Verkehrsplanung und Mühlen, die langsam mahlen.

Markus Schoch

Urs Oberholzer wollte Gemeindepräsident von Uttwil werden. (Bild: Donato Caspari)

Herr Oberholzer, Sie haben auf das Stadtratsmandat verzichtet, um Gemeindepräsident von Uttwil zu werden. Der Plan ging nicht auf. Bereuen Sie es, auf das falsche Pferd gesetzt zu haben?

Jein. Ja, weil ich die Arbeit als Exekutivpolitiker interessant gefunden und gern gemacht habe. Und nein, weil ein Bogen zu Ende geht und ich nicht nur happy war als Stadtrat.

Im Stadtrat ist praktisch kein Stein auf dem anderen geblieben. Kommt das gut?

Es ist, wie es ist. Die neue Behörde hat einen Vertrauensvorschuss verdient. Alles andere wäre nicht fair. Man muss optimistisch sein und sie unterstützen. Die Herausforderung mit der Revision der Kommunalplanung ist da, es ist eine rechte Kiste. Alle sind motiviert und engagiert, das sind die besten Voraussetzungen.

Politik hatte in Ihrem Leben einen grossen Stellenwert. Sie waren nicht nur fast acht Jahre lang Stadtrat in Romanshorn, sondern präsidierten davor auch von 2009 bis 2015 die Grüne Partei des Kantons Thurgau. Wie lebt es sich plötzlich ohne Politik?

Ich bin jetzt ein Stück weit lockerer geworden und auch erleichtert, dass ich nicht mehr in der Verantwortung stehe.

War es das für Sie politisch?

Nicht unbedingt. Ich kann mir gut vorstellen, weiter grüne Politik zu machen, beispielsweise als Vorstandsmitglied in einem Verband. Es ist noch nichts warm, ich würde nach den Sommerferien aber gerne die Fühler in dieser Richtung ausstrecken. Die Vernetzung im Kanton hat mir in den letzten Jahren etwas gefehlt.

Sie werden in ein paar Monaten 59 Jahre alt und haben Ihrem Leben auch beruflich eine neue Wende gegeben. Sie beginnen nach den Sommerferien mit einem 60-Prozent-Pensum als Schulleiter an der Sek in Hüttwilen. Hat das eine mit dem anderen zu tun?

Ja, ich habe um die 40 einen solchen Bogen gehabt und mit 50 ebenfalls, und jetzt wieder mit fast 60. Es ist ein Neuanfang. Aber die Frau bleibt, die Familie bleibt und das Haus auch.

Sie waren als Stadtrat von Romanshorn für den Verkehr zuständig und standen fast dauernd in der Kritik: Wegen der Massnahmen im Zentrum, wegen der neuen Buslinie oder wegen der Parkplatzbewirtschaftung. Was würden Sie anders machen, wenn Sie nochmals von vorne beginnen könnten?

In der Sache nichts. Ich würde es wieder so machen, was aber nichts mit Sturheit zu tun hat, die man mir zuweilen vorgeworfen hat. Ich finde die Konzeption Stadtentwicklung einfach super. Sie ist stringent und in sich stimmig. Da hat der Stadtrat mit Stadtentwicklerin Nina Stieger wirklich eine gute Büez gemacht.

Längst nicht alle Romanshorner würden diese Aussage unterschreiben.

Es ist uns aber wahrscheinlich zum Verhängnis geworden, dass die Strategie komplex und anspruchsvoll ist. Der Bürger sieht dann vielleicht einfach nur: Oh, die nehmen mir die Bushaltestelle weg. Sind die von allen guten Geistern verlassen? Es ist ungeheuer schwierig, die einzelnen Massnahmen im Gesamtzusammenhang zu kommunizieren. Da stösst unser Milizsystem ein Stück weit an seine Grenzen...

Der abgewählte Stadtpräsident David H. Bon hätte der Bevölkerung die grossen Zusammenhänge gerne erklärt. In der zweiten Legislatur habe es ihm der Stadtrat aber nicht mehr erlaubt, sagte er dieser Zeitung Anfang Monat.

Ihm konnten wir nichts vorschreiben. Doch zurück zur vorherigen Frage: Die Stadtentwicklungsstrategie ist auch eine grosse Herausforderung für die Bevölkerung. Es war viel mit kommunalem Richtplan und Gestaltungsrichtplan Innenstadt. Wir haben die Romanshorner zwar mit Stadtgesprächen und anderem mehr auf dem Laufenden gehalten und ihnen die Möglichkeit gegeben, sich im Rahmen von Vernehmlassungen einzubringen. Doch längst nicht alle können oder wollen den zeitlichen Aufwand dafür aufbringen. Kommt hinzu, dass wir allgemein in der Gesellschaft das Problem mit der Ich-Bezogenheit haben. Man ist auf den eigenen Vorteil bedacht und will seine Partikularinteressen durchsetzen. Es fehlt am Gemeinsinn. Gleichzeitig betrifft der Verkehr alle, und alle reden mit – wie im Fussball. Es ist kein Zufall, dass auch Kollegen mit dem gleichen Ressort wie ich in anderen Städten im Thurgau Probleme hatten. Der Verkehr ist extrem kontrovers.

Und wenn ihn ein Grüner wie Sie regelt, kochen die Diskussionen zusätzlich hoch, weil man ihm grundsätzlich unterstellt, die Autofahrer ausbremsen zu wollen.

Diese Erfahrung habe ich tatsächlich machen müssen. Ich habe dann immer entgegnet, dass der Stadtrat die Beschlüsse gefasst hat, und nicht ich allein. Sie fussten ausserdem auf den Wünschen der Bevölkerung, die sich in Workshops zur Entwicklung von Romanshorn äussern konnte. Dass sich diese Wünsche mit meinen verkehrspolitischen Überzeugungen gedeckt haben, war phänomenal.

Und trotzdem kam dann Sand ins Getriebe. Die Stimmbürger strichen Ihnen wiederholt Gelder für Projekte wie die Parkplatzbewirtschaftung aus dem Budget. Wollten Sie zu schnell zu viel?

Nein, das glaube ich nicht. Wenn ich an die erste Etappe der neuen Verkehrsführung in der Innenstadt denke, muss ich sagen: Weniger verändern kann man fast gar nicht. Alles so zu belassen, wie es ist, war kein Alternative. Wir mussten uns jahrelang anhören: Macht endlich etwas!

Ihnen war der Langsamverkehr ein besonderes Anliegen: Was ist während Ihrer Amtszeit besser geworden für Fussgänger und Velofahrer?

Eine Zufriedenheit habe ich beispielsweise in Bezug auf die Veloabstellanlage beim Bahnhof oder die neuen Häuschen bei den Bushaltestellen. Weniger zufrieden bin ich, dass viele Dinge in der Warteschlaufe sind, weil sie beispielsweise Teil des Agglomerationsprogramms sind. Die Mühlen mahlen langsam. Zudem mussten wir teilweise zuerst die Grundlagen mit der Stadtentwicklung erarbeiten. Darum haben wir etwa damit gewartet, Massnahmen zu ergreifen, um die Raser auf der Bahnhofstrasse zu stoppen. Ich habe auch gelernt, dass man nicht zwingend etwas für Fussgänger oder Velofahrer machen muss, sondern es darum geht, den motorisierten Individualverkehr anders zu managen. Dann passiert automatisch etwas Gutes, so wie auf der Alleestrasse, wo es uns gelungen ist, den Durchgangsverkehr zu eliminieren. Es ist jetzt ruhiger.

Der kantonale Wanderweg von Holzenstein nach Uttwil lässt weiter auf sich warten.

Wie schon meinem Vorgänger im Amt ist es mir nicht gelungen, ihn zu realisieren. Wobei er eigentlich ein Projekt des Kantons ist. Es hat ein paar wenige Landbesitzer, die nicht Hand bieten wollen und auf stur schalten. Trotz mehrerer Gespräche sind wir nicht zu einer Einigung gekommen. Das ist eine Enttäuschung.

Die Integration gehörte ebenfalls in Ihr Ressort. Sie hatten sich für die letzten vier Jahre vorgenommen, beim Aufbau eines regionalen Kompetenzzentrums Integration zu helfen. Wie läuft es?

Die zuständige Fachgruppe hat entschieden, ein solches Zentrum per 1. Januar 2020 zu eröffnen. Es wird eine schlanke Lösung geben. Die bestehenden Fachstellen in den drei Städten im Oberthurgau werden weiterhin hauptsächlich Integrationsarbeit leisten. Die verantwortlichen Personen machen viel und ihre Büez gut. Das Kompetenzzentrum wird vor allem Anlaufstelle für all diejenigen Gemeinden sein, die im Bereich der Integration strukturell nicht so gut aufgestellt sind. Und es sorgt für die Vernetzung.

In Romanshorn selber besteht kein Handlungsbedarf?

Ja, es läuft auf der operativen Ebene gut. Sibylle Hug ist sehr gut vernetzt und engagiert und hat eine hohe Fachkompetenz. Die Projekte sind gut unterwegs. Allerdings ist es ganz schwierig, die Wirkung in der Integration zu messen. Tatsache ist: Es ist im Moment ruhig bezüglich Ausländer, wir hatten auch schon andere Zeiten.