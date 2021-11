Egnach «Wir wollen eine Brücke zwischen Vergangenheit und Zukunft schlagen» – Die Vorbereitungen für das Projekt «Tankkeller» sind in vollem Gange Die Industrieanlage auf dem Egnacher Thurella-Areal steht schon seit langer Zeit leer. Die ehemaligen Mostereihallen werden nächstes Jahr abgerissen. Vorher will der Verein «Kerngehäuse» das denkmalgeschützte Mostereigebäude zwischennutzen. Dazu ist ein dreimonatiges Kultur-Event geplant.

Projektleiter Pascal Leuthold (l.) und Eventveranstalter Andrin Uetz (r.) sind die Hauptinitianten der kulturellen Zwischennutzung. Bild: Benjamin Manser

Aktuell sehen die Innenräume der alten Industriebrache noch etwas düster und unheimlich aus. Pascal Leuthold ist aber bereits Feuer und Flamme, wenn er von seinen Visionen für das Projekt «Kultur im Tankkeller» erzählt. Ausserdem bleibt noch genügend Zeit zur Vorbereitung: Die Kulturveranstaltung beginnt Anfang März und dauert drei Monate bis Ende Mai. Jeweils von Freitag bis Sonntag wird das alte Mostereigebäude neben dem Bahnhof für die Bevölkerung zugänglich sein.

Zusammen mit dem Musikwissenschaftler und Eventmanager Andrin Uetz und elf weiteren Mitgliedern des Vereins «Kerngehäuse» stellt Leuthold das Projekt auf die Beine. Vor zwei Wochen hat der Egnacher Verein mit den Vorbereitungen an den Innenräumen des alten Mostereigebäudes begonnen.

Das Event soll die Zukunft des Areals als Dorfkern einleiten

Pascal Leuthold, Projektleiter

Bild: Benjamin Manser

«Im Erdgeschoss wird es ein Bistro samt Bar und Bühne geben», sagt Projektleiter Leuthold. «Dort können sich die Gäste verpflegen und nebenbei spielt Musik.» Die eigentliche Attraktion liegt im Keller des ehemaligen Mostereigebäudes. «Unsere Künstlerinnen und Künstler bereiten zehn verschiedene Installationen vor», erklärt Leuthold. Die Installationen nehmen Bezug zum Ort und zur Vergangenheit der Mosterei.

Andrin Uetz, Eventveranstalter

Bild: Benjamin Manser

«Landwirte aus Egnach und auch aus den umliegenden Gemeinden haben für etwa hundert Jahre lang Äpfel an die Mosterei geliefert», sagt Andrin Uetz. Dass 2009 plötzlich Schluss damit war, sei ein schwerer Schlag für die Gemeinde gewesen. Trotzdem wolle der Verein ebendiese Vergangenheit in die Kunstinstallationen einbauen. Dazu sagt Leuthold:

So werde eine Installation im Keller von Bienenwachs handeln. «Bienen sind für die Bestäubung der Apfelbäume essenziell», sagt Leuthold. Auch wird es auch eine Installation geben, die den Apfelbaum zum Thema macht und anhand dessen die Geschichte des Areals erzählt. «Wir wollen allfällige negative Emotionen aufnehmen, dann aber gemeinsam zuversichtlich in die Zukunft schauen.»

Dem Verein bleibt noch bis März Zeit, um die Räumlichkeiten für die Veranstaltung vorzubereiten. Bild: Benjamin Manser

Bei den verschiedenen Kunstdarbietungen soll das Publikum miteingebunden werden. «Geplant ist ausserdem eine Art Stammtisch, bei dem wir Diskussionsrunden veranstalten», so Uetz.

Areal wird zum neuen Egnacher Dorfzentrum Nächstes Jahr will die Mettler2Invest auf dem ehemaligen Thurella-Areal mit dem Bau eines neuen Dorfkerns beginnen. 160 Wohnungen sollen auf den 20'000 Quadratmetern entstehen. Auch im Mostereigebäude selbst sind sieben Loftwohnungen geplant. Die Innenräume sollen komplett saniert werden, nur die Backsteinfassade ist denkmalgeschützt.

Einige der Tanks sind noch erhalten

Sich in die Vergangenheit des Gebäudes hineinzuversetzen wird bei einem Rundgang nicht allzu schwer sein. Denn auch heute noch steigt einem im Keller der Apfelgeruch in die Nase. Jahrelang wurden dort nämlich in grossen Tanks die Säfte und Konzentrate, die zur Mostherstellung nötig waren, gelagert. Mit der Schliessung der Mosterei wurden jene aus Chromstahl eingeschmolzen und weiterverkauft. Die verbliebenen Stahltanks wollen die Verantwortlichen für die Installationen zur Verfügung stellen.

Die Künstler sollen die ehemaligen Saftbehälter für ihre Kunstwerke nutzen dürfen. Bild: Benjamin Manser

Die Wahl des Tankkellers für die Attraktionen hat laut Andrin Uetz einen besonderen Grund:

Um diesen Gegensatz zu betonnen soll laut Leuthold auch Platz sein für gewagtere und experimentelle Kunst. Den Keller könne man nämlich wunderbar inszenieren.

Der Keller ist noch etwas düster und ungestüm – dies soll laut den Verantwortlichen aber eine besondere Atmosphäre schaffen.

Bild: Benjamin Manser

Auch für Musik ist gesorgt

Die Räume des Tankkellers sind unregelmässig angeordnet. Man verliert schnell die Orientierung. «Dies trägt zur Atmosphäre bei», sagt Leuthold. Auch sind die Räume in ihren Dimensionen sehr verschieden. Der Raum mit der höchsten Decke wird für Musikaufführungen genutzt werden. Dabei treten einerseits lokale Gruppen wie der Männerchor Egnach, das Sinfonische Orchester Arbon oder die Steinacher Trash-Metal-Band “Corpus Delicti” auf. Andererseits wird es auch auswärtige Bands und Musiker geben, etwa die Wiener Sängerin Ankathie Koi oder den Berner Schlagzeuger Julian Sartorius.

Auf dieser kleinen «Tribüne» werden selbstgemachte Instrumente aufgestellt, die auch von Kindern ausprobiert werden können. Bild: Benjamin Manser

Damit wolle der Verein ein möglichst breites Angebot schaffen. «Es soll für jede und jeden etwas dabei sein», sagt Leuthold. «Und da sich die Halle im Keller befindet, kann man dort auch laute Musik spielen.»

Breite Unterstützung aus der Gemeinde

Finanziert wird das Projekt über Crowdfunding, verschiedene Stiftungen und einige Oberthurgauer Gemeinden. Einen enorm grossen Teil stemme aber die freiwillige Hilfe von etwa zehn Egnacher Unternehmen. «Die ehrenamtliche Arbeit, die diese und auch andere Einwohner leisten, ist für uns extrem wichtig», sagt Leuthold. Nur durch deren Unterstützung sei die Innenrestauration für die Veranstaltung überhaupt möglich.

Auf die Frage hin, ob man vom Verein «Kerngehäuse» auch in Zukunft etwas hören wird, antwortet Pascal Leuthold: «In erster Linie haben wir den Verein für diese Zwischennutzung gegründet.» Andrin Uetz wirft ein: «Wir können uns aber gut vorstellen, wieder einmal ein Projekt zu starten.»