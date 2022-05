Egnach «Wir haben von Beginn weg daran geglaubt»: Jetzt ist genügend Geld für die Reithalle zusammen – der Kavallerieverein trifft sich zum Spatenstich Im Februar fehlten noch rund 60'000 Franken für den Bau einer neuen Reithalle. Doch schon in dieser Woche verkündete der Kavallerieverein Egnach den Start der Bauarbeiten. Wie sich herausstellt, dank einem Vertrag mit einer Firma, die das Reithallendach für die Produktion von Solarstrom mietet.

Die Verantwortlichen des Reithallen-Projekts, Mitglieder und Sponsoren posieren beim Spatenstich. Bild: PD

«Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg», sagt Annette Notz, Projektleiterin Neue Reithalle. Für sie geht diese Woche eine fünfjährige Planungs- und Vorbereitungsphase zu Ende. Nach insgesamt 13 Vereinsversammlungen und 31 Sitzungen mit der Projektgruppe ist der Startschuss für die Bauarbeiten der neuen Reithalle gefallen. Insgesamt vierzig Anwesende, darunter zahlreiche geladene Gäste und Vereinsmitglieder, fanden sich zum Spatenstich des Kavallerievereins Egnach (KVE) auf der Parzelle Vogelsang in Fetzisloh ein.

Noch Anfang Februar fehlten dem Verein rund 60'000 Franken, um das Reithallen-Projekt zu finanzieren. Nun konnte der KVE einen Vertrag mit der Fortis Solar AG abschliessen. Das Unternehmen hat das Reithallendach für die Produktion von Solarstrom während maximal 30 Jahren gemietet. Dafür leistet die Firma an den Egnacher Kavallerieverein eine Vorauszahlung in sechsstelliger Höhe, den die KVE-Verantwortlichen nicht verraten wollen.

Weiterkämpfen statt aufgeben

Dank der finanziellen Unterstützung steht den Bauarbeiten für die neue Reithalle nichts mehr im Weg. Ein langwieriger Prozess, den auch die Verantwortlichen als solchen wahrgenommen haben. Trotzdem hat Projektleiterin Notz nie ans Aufgeben gedacht:

«Ich habe von Beginn weg an das Projekt geglaubt.»

Die Vorgeschichte: Was bisher geschah

Dass der Kavallerieverein dieses Projekt überhaupt in Angriff nahm, geht auf Folgendes zurück: 2018 stand die Reithalle Langgreut, in der die Mitglieder dreissig Jahre lang trainierten, dem Verein nicht mehr zur Verfügung. Der KVE-Vorstand konnte sich mit den Landbesitzern nicht auf eine Verlängerung des Baurechtsvertrages einigen.



Als die Verantwortlichen das ursprüngliche 1,3-Millionen-Projekt der neuen Reithalle in Fetzisloh präsentierten, blies dem Gegenwind entgegen. Zuerst beschwerte sich ein Egnacher, der Verein hätte nicht mit offenen Karten gespielt. Schliesslich hätten die Landbesitzer der Reithalle Langgreut eine Verlängerung angeboten, diese wurde allerdings seitens Kavallerieverein ausgeschlagen. Der Mann vermutete, dass eine Gruppe im KVE andere Ideen gehabt hätte als nach aussen kommuniziert.



Damit nicht genug: Einige Anwohnerinnen und Anwohner äusserten ihre Skepsis, bald eine Reithalle in der Nachbarschaft anzutreffen. Sie fürchteten Mehrverkehr und Lärm bei Veranstaltungen. Projektleiterin Annette Notz sagt heute:



«Kritische Stimmen sind positiv. Sie bringen ein Projekt und Entwicklungen allgemein weiter.»



Zudem hebt Notz hervor, dass der Kavallerieverein im Frühjahr 2020 in Anwesenheit des Egnacher und Roggwiler Gemeindepräsidenten sowie des Arboner Stadtpräsidenten an einer offiziellen Informationsveranstaltung Anregungen der Anwohnerinnen und Anwohner entgegennahm und Fragen zum Projekt beantwortete. Ihnen gegenüber standen die Gemeinden Egnach und Roggwil sowie die Stadt Arbon, welche das geplante Projekt geschlossen unterstützten.

Bausumme wurde um 400 000 Franken teurer

Der Spatenstich hätte eigentlich schon früher vonstattengehen sollen. Weil aber im vergangenen Dezember die Rohstoffpreise wegen Lieferengpässen um ungefähr dreissig Prozent anstiegen, sah sich der Kavallerieverein gezwungen, die Bausumme nach oben anzupassen. Neu kostete das Projekt 1,7 Millionen Franken – und damit 400'000 Franken mehr als ursprünglich. In der Folge konnte der Verein mithilfe eines Crowdfundings bis Anfang Februar fast 40'000 Franken zusammentragen. Zu wenig, um die Baukosten zu decken. Dank des Vertrages mit der Fortis Solar AG gehören diese Sorgen jedoch der Vergangenheit an.

Auf die Mitglieder des Kavallerievereins Egnach wartet eine neue Reithalle. Bild: Andri Vöhringer

Die Reithalle zwischen der Domino-Siedlung und dem Autobahnzubringer soll eine Fläche von 62 mal 29 Metern einnehmen. Sanitäre Anlagen, eine Küche, ein Mehrzweckraum, Parkplätze und ein Aussenplatz sollen ebenfalls Teil der neuen Reitanlage des Kavallerievereins Egnach werden. Projektleiterin Notz freut sich, sagt aber auch:

«Wir haben jetzt zwar einen Meilenstein erreicht. Allerdings fingen wir erst an zu bauen, es steht noch nichts.»