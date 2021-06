Egnach Türen des Schlosses Luxburg stehen weit offen: Gemeinde beteiligt sich mit Darlehen von 800'000 Franken an geplanter Übernahme durch lokale Trägerschaft Mit dem Entscheid am Sonntag werde es einfacher werden, weitere Geldgeber zu finden, sagt Gemeindepräsident Stephan Tobler. Viel Zeit bleibt allerdings nicht mehr.

So könnte die Luxburg einmal aussehen: Visualisierung nach der Sanierung des Schlosses. Bild: PD

Die IG Schloss Luxburg mit ihren mittlerweile 230 Mitgliedern ist ihrem Ziel ein grosses Stück näher gekommen, das seit vielen Jahren leer stehende Gebäude öffentlich zugänglich zu machen. Die Egnacher haben am Sonntag mit einem Ja-Anteil von 58 Prozent ein Darlehen über 800'000 Franken an eine noch zu gründende lokale Trägerschaft bewilligt, die das 10'000 Quadratmeter grosse Anwesen von der Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte mit Sitz in Winterthur für 2,2 Millionen Franken kaufen und dann in Etappen für 7 Millionen Franken sanieren will.

Gemeindepräsident Stephan Tobler Bild: PD

«Das Abstimmungsergebnis ist ein grosser Vertrauensbeweis», schreibt die IG in einer Stellungnahme. Er hätte nicht mit so viel Unterstützung gerechnet, sagt Gemeindepräsident Stephan Tobler, der auch im Vorstand der IG sitzt. Der Entscheid ist breit abgestützt: Die Stimmbeteiligung betrug 68 Prozent.

Diverse mögliche Geldgeber haben abgewartet

Das nötige Geld hat die IG zwar auch jetzt immer noch nicht auf der hohen Kante, aber zusammen mit dem finanziellen Zusagen im Betrag von aktuell gegen 700'000 Franken belaufen sich die Eigenmittel nun immerhin auf fast 1,5 Millionen Franken. Gemeindepräsident Tobler ist «sehr zuversichtlich», dass es gelingen wird, zumindest den Kauf des Schlosses ohne Hilfe der Banken finanzieren zu können. Diverse mögliche Geldgeber hätten eine Beteiligung von einem finanziellen Engagement der Gemeinde abhängig gemacht. Diese Voraussetzung sei jetzt erfüllt.

Die Luxburg in einer Luftaufnahme.

Bild: Michel Canonica

Ort der Begegnung, Kultur und Bildung

Viel Zeit bleibt allerdings nicht. Das Zeitfenster schliesst sich langsam. Bis im August muss die Interessengemeinschaft den heutigen Besitzern sagen, wie sie Übernahme und Sanierung des Schlosses stemmen will. Das Ja zum Darlehen habe eine gute Grundlage geschaffen und gebe ihnen «die Kraft und Energie, auf das gesteckte Ziel hinzuarbeiten», schreibt die IG in ihrer Mitteilung weiter.

Die Luxburg soll zu einem Ort der Begegnung, Kultur und Bildung werden mit 18 Hotelzimmern, zwei Ferienwohnungen, einem Bistro, zwei Sälen für je 55 Personen und einem öffentlich zugänglichen Park. Zehn Prozent der Arbeiten sollen in Frondienst geleistet werden.