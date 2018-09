Egnach ist der Kunstrasen zu künstlich Die Bevölkerung spricht sich gegen den Bau eines entsprechenden Platzes nördlich der Sporthalle aus. Gemeindepräsident Stephan Tobler ist froh über das klare Abstimmungsresultat. Tanja von Arx

FC-Präsident Thomas Würth und Alexander Huber vom Club 300 waren für das Projekt. Bild: Reto Martin

Das Resultat ist ziemlich deutlich: Mit einer Zweidrittelmehrheit sagt Egnach Nein zum Kunstrasenplatz nördlich der Sporthalle. Rund Tausend Stimmbürger sprachen sich gegen das Projekt aus und nur 438 dafür. Was überrascht, denn bei einer ersten Abstimmung lag der Unterschied bei lediglich 50 Stimmen – und damals waren die Rahmenbedingungen im Vergleich weniger verlockend.

Stephan Tobler: «Jetzt wissen wir, woran wir sind»

«Wir sagt dankbar für das Resultat», sagt Gemeindepräsident Stephan Tobler, obschon die Behörde der Bevölkerung nahegelegt hatte, der Vorlage zuzustimmen. «Jetzt wissen wir, woran wir sind.» 2004 sei das Resultat indes nicht so deutlich ausgefallen. «Der Gemeinderat hat es deshalb als seine Aufgabe erachtet, ein ähnlich gelagertes Projekt nochmals vorzulegen.» Denn in den nächsten 15 bis 20 Jahren sei eine Realisierung nicht mehr möglich.

Zu den möglichen Gründen für das Abstimmungsresultat sagt Tobler: «Viele haben das Gefühl, in den letzten Jahren schon genügend Geld in den Sport investiert zu haben, namentlich in die Dreifachturnhalle.» Der Gemeindepräsident ruft in Erinnerung, dass es sich um einen Betrag von 12,5 Millionen Franken gehandelt habe. «Von den ungefähr 1500 Stimmbeteiligten haben denn auch nicht alle einen direkten Bezug zum Sport, sprich sind etwa in einem Verein.» Und darüber hinaus gebe es notorische Nein-Sager. «Damit meine ich: Wenn man schon in Zusammenhang mit der Kinderspital-Vorlage Nein gestimmt hat, dann ist es bei einem weiteren Projekt auch wahrscheinlicher.» Schliesslich handle es sich bei Egnach um eine landschaftlich geprägte Region. «Ein Kunstrasen ist dann eben auch ‹künstlich›, ein Fremdkörper. Viele sagen in so einem Fall: Ja, aber nicht bei uns.» Jetzt halte man sich eben an den Naturrasen, das komme schon gut. «Der ist halt nicht gleich vorteilhaft.»

Für den FC-Präsidenten ist das Resultat ernüchternd

Befürworter und FC-Präsident Thomas Würth sagt, das Resultat sei sehr ernüchternd. Vor allem, weil der Stimmenunterschied beim letzten Mal deutlich kleiner war. «Wir sind enttäuscht und hatten uns Hoffnung gemacht.» Denn öffentlich hatte sich niemand schlecht über das Projekt geäussert. «Ich kann mir vorstellen, dass andere Vereine das Gefühl hatten, es sei nicht darum gegangen, den gesamten Sport zu fördern.» Seiner Meinung nach wäre aber das Projekt gerade ideal für andere Sportarten als Fussball gewesen. «Man hätte den Platz das ganze Jahr über nutzen können.» Zudem habe er gehört, dass einige gefunden hätten, der Kunstrasen stehe der allgemeinen Platzentwicklung im Wege. «Alles in allem finde ich das Ergebnis schade, denn in den nächsten 20 bis 30 Jahren ergibt sich eine solche Chance sicher nicht mehr.» Man hätte aus sehr wenig Geld sehr viel Nutzen ziehen können.