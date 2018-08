Egnach geht das Wasser aus

Der Wasserverbrauch in der Gemeinde ist wegen der anhaltenden Trockenheit in den letzten Tagen in die Höhe geschossen. Grund sind die vielen Obst- und Beerenbetriebe, die den Hahn aufdrehen, um ihre Kulturen vor dem Verdorren zu bewahren. Die Verantwortlichen ergreifen jetzt Massnahmen.