Egnach Ein Verein hilft bei der Belebung des Schlosses Luxburg Eine Interessengemeinschaft hat in den letzten zweieinhalb Jahren den Kauf des Anwesens vorbereitet. Mit dessen Übernahme durch die Schloss Luxburg AG hat sie ihren Zweck erfüllt. Die IG ist in einen Verein überführt worden.

Mitglieder des Vereinsvorstandes: Cara Meier, Claudia Weis, Nicole Anliker-Kopp, Susanne Summermatter, Markus Schmid (Präsident) und Franz Warger. Bild: PD

Ende Januar hat die Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte mit Sitz in Winterthur das Schloss Luxburg an eine lokale Trägerschaft überschrieben. Neue Besitzerin ist die Schloss Luxburg AG. Präsident des Verwaltungsrates ist der Mitte Jahr in Pension gehende Egnacher Gemeindepräsident Stephan Tobler. Damit hat die Interessengemeinschaft Schloss Luxburg mit ihren über 270 Mitgliedern ihr Ziel erreicht. Sie hat sich deshalb kürzlich aufgelöst.

Die IG lebt im Verein Schloss Luxburg weiter. Dieser wird für die Planung, Organisation und Durchführung von kulturellen und gemeinnützigen Anlässen im Schloss besorgt sein. Die Mitglieder helfen zudem bei der Sanierung und Instandhaltung des alten Gemäuers mit.

Markus Schmid ist der erste Präsident

Im Vorstand des Vereins sitzen Cara Meier, Claudia Weis, Nicole Anliker-Kopp, Susanne Summermatter, Markus Schmid (Präsident), Franz Warger und Isabel Baumgartner-Breuer, die ehemalige IG-Präsidentin.

Damit ist die Trägerschaft des Schlosses komplett. Neben der Aktiengesellschaft und dem Verein gibt es ausserdem seit letztem Dezember eine Stiftung, deren Präsidentin Isabel Baumgartner-Breuer ist. Zweck der Stiftung: die finanzielle Unterstützung des Schlosskaufs, der dauernde Erhalt des Schlosses in seinem historischen Bestand und der Betrieb des Schlosses, des Parks sowie der zugehörigen Bootsliegeplätze in der Luxburgeraach.