Egnach Drei Bewerber fürs Gemeindepräsidium Ein örtlicher Gemeinderat, der Gemeindepräsident von Zernez und der Vizegemeindepräsident von Amlikon-Bissegg wollen die Nachfolge von Stephan Tobler antreten.

Das Gemeindehaus in Egnach, wo der Gemeindepräsident arbeitet. Bild: Donato Caspari

Ein Trio kandidiert für das Amt des Egnacher Gemeindepräsidenten. In die Fussstapfen von Stephan Tobler (SVP) möchten ein Einheimischer und zwei Auswärtige treten.

Stefan Ziegler. Bild: PD

Die örtliche SVP schickt Stefan Ziegler aus Steinebrunn ins Rennen. Er hat Jahrgang 1975 und sitzt seit 2019 im Gemeinderat von Egnach. Ziegler ist verheiratet, hat drei Kinder und arbeitet seit 15 Jahren bei der Stadtpolizei St.Gallen. Dort leitet er seit 2012 das Ressort Gast- und Unterhaltungsgewerbe. Vorher war er 15 Jahre im öffentlichen Verkehr bei der Bahn als Betriebsdisponent tätig.

Beat Buchmann. Bild: PD

Lust auf ein Leben als Berufspolitiker hat auch Beat Buchmann, der seit 2009 als Parteiloser im Gemeinderat von Amlikon-Bissegg sitzt und dort für das Ressort Umwelt, Entsorgung und Sport zuständig ist. Buchmann hat Jahrgang 1973 und arbeitet als Fachlehrer im Bereich Elektronik am Bildungszentrum Frauenfeld. Bis vor kurzem war er gemäss Angaben der Findungskommission auch als Projektleiter in einer Recyclingfirma tätig.

Emil Müller. Bild: PD

Dritter im Bunde ist Emil Müller aus Susch im Engadin. Der 56-Jährige ist ein alter Hase in der Politik. Seit mittlerweile 21 Jahren arbeitet er als Gemeindepräsident, zuerst an seinem Wohnort, jetzt in Zernez, dem Tor zum Nationalpark. Seit 2014 sitzt Müller auch für die Mitte im Grossen des Kantons Graubünden. Grund für seinen Wechsel in den Oberthurgau nach Angaben der Findungskommission: Müller wolle seinen Lebensmittelpunkt ins Unterland verschieben.

Die Bevölkerung hat am Mittwoch, 27. Oktober, Gelegenheit, die Kandidaten an einer öffentlichen Veranstaltung in der Rietzelghalle näher kennen zu lernen. Durch die Veranstaltung führt TZ-Redaktor Mario Testa. Die Wahl findet am 28. November statt. Nötig geworden ist sie, weil Stephan Tobler seinen Rücktritt auf Ende Mai des nächsten Jahres erklärt hat.