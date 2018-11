Dritter Sieg in Folge für den HC Thurgau Der HC Thurgau gewinnt in Winterthur mit 5:2. Topskorer Cody Wydo ist einmal mehr der überragende Akteur. Ein starker Auftritt gelingt auch Kenny Ryan beim Comeback nach einer Verletzung. Thomas Werner, Winterthur

Der Amerikaner Kenny Ryan gab in Winterthur nach sieben Spielen, in denen er verletzungsbedingt gefehlt hatte, ein starkes Comeback. (Bild: Mario Gaccioli, Kloten, 22. September 2018)

Der HC Thurgau ist endgültig über dem Trennstrich in der Tabelle angekommen. Mit dem zu keiner Zeit gefährdeten Erfolg in Winterthur festigte die Mannschaft von Trainer Stephan Mair ihren siebten Platz. Sie tat dies selbstbewusst und stilsicher, stets bemüht, gegen einen unterlegenen Gegner das Tempo hoch zu halten.

Sieben Spiele hatte Kenny Ryan den Thurgauern gefehlt. In Winterthur kam er nach seiner Verletzung zurück, hoch motiviert und engagiert. So konnte er in der vierten Minute einen schon verloren geglaubten Puck dank grossem Einsatz im Winterthurer Verteidigungsdrittel halten und Cody Wydo bedienen. Thurgaus Topskorer setzte zum Kürlauf an und bezwang Winterthurs Goalie Tim Guggisberg mit einem «Buebetrickli». Eine Aktion, die zeigte, wie konzentriert und optimistisch die Thurgauer ins Spiel gestartet waren. Wie es sich für ein favorisiertes Team gehört.

Winterthur vom HCT überfordert

Das Heimteam war in den ersten Minuten von Thurgaus Tempo überfordert. Resultatmässig konnte der HCT allerdings keinen Profit daraus schlagen. Ein erstes Powerplay brachte die Winterthurer dann ins Spiel. Die Druckphase hielt aber nur wenige Minuten. Dank eines aufmerksamen Nicola Aeberhard im Thurgauer Tor und wegen Mängeln im Abschluss auf Seiten des Tabellenzehnten änderte sich am Spielstand bis zur ersten Pause aber nichts mehr.

Die Dominanz der Thurgauer hielt im Mitteldrittel an, deren Ineffizienz vorerst allerdings auch. Aber da gibt es ja noch einen Spieler mit gelbem Helm. Wydo erzielte in der 32. Minute bereits seinen 14. Saisontreffer. Dies nach herrlicher Vorarbeit von Simon Seiler und Lars Frei. Damit war der Bann gebrochen. Michael Loosli buchte seinen zehnten Assist, Eric Arnold profitierte davon und traf in der 37. Minute zum 0:3. Nach wie vor wenig Freude dürfte Mair am Überzahlspiel seines Teams haben. Zu allem Überfluss lud man das Heimteam gar zweimal zu einem Shorthander ein. Winterthurs neuer Ausländer Jared Gomes nahm dankend an und erzielte seine beiden ersten Treffer in der Swiss League. Dazwischen hatten allerdings Lars Frei und Adam Rundqvist auf 5:1 erhöht.

Am Sonntag daheim gegen Langenthal

Nach drei Begegnungen mit Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel steht für Thurgau am Sonntag um 18.30 Uhr in Weinfelden ein Kräftemessen mit einem Gegner aus dem Spitzenfeld an. Gegen Langenthal hat Mairs Team noch etwas gut zu machen. Vor drei Wochen zeigte es beim 0:5 im Oberaargau eine der schwächsten Saisonleistungen. Das Spiel in Winterthur zeigte, dass der HC Thurgau dazu bereit sein sollte. Nicht zuletzt dank der Rückkehr von Ryan. Der Center gefiel vor allem auch mit seinen Defensivqualitäten.

Winterthur – Thurgau 2:5 (0:1, 0:2, 2:2)

Zielbau Arena – 1109 Zuschauer – Sr. Urban/Fabre, Haag/Krotak.

Tore: 4. Wydo (Ryan) 0:1. 32. Wydo (Frei, Seiler) 0:2. 37. Arnold (Michael Loosli) 0:3. 43. Gomes (Ausschluss Küng!) 1:3. 48. Frei (Collenberg) 1:4. 54. Rundqvist (Seiler) 1:5. 55. Gomes (Küng/Ausschluss Blaser!) 2:5.

Strafen: 7-mal 2 Minuten gegen Winterthur, 6-mal 2 Minuten gegen Thurgau.

Winterthur: Guggisberg; Molina, Küng; Blaser, Kobach; Guerra, Schmutz; Roos, Pozzorini; Staiger, Nigro, Gomes; Ranov, Keller, Wieser; Hess, Alihodzic, Bozon; Martikainen, Homberger; Scherz.

Thurgau: Aeberhard: Seiler, Parati; Steinauer, Collenberg; El Assaoui, Wildhaber; Gurtner; Merola, Rundqvist, Hollenstein; Frei, Ryan, Wydo; Michael Loosli, Vogel, Arnold; Zanzi, Rattaggi, Janik Loosli.

Bemerkungen: Winterthur ohne Schmidli, Allevi, Sorenson (alle verletzt). Thurgau ohne Brändli, Moser, Hänggi, Bahar (alle verletzt), Kellenberger (krank) und Primeau (zurück zu Rapperswil-Jona).