Dritter Fussballplatz im Kreuzlinger Döbeli: Das Volk wird nicht noch einmal gefragt

Keine Einwände kamen aus dem Kreuzlinger Gemeinderat beim zweiten Geschäft der Abendsitzung. Die Technischen Betriebe Kreuzlingen wollen Erneuerungsfonds bilden zugunsten des Strom-, Gas- und Wassernetzes in der Stadt. Weil die kalkulatorischen Zinsen, welche in den Gebühren enthalten sind, nicht mehr als Gewinne verbucht werden dürfen, müssen sie künftig in Fonds eingelegt werden. Zu deren Bildung bewilligte der Gemeinderat ein entsprechendes Reglement. Die vorgeschlagene Lösung führe zu mehr buchhalterischer Transparenz, waren sich die Parlamentarier einig, ausserdem hatte es die externe Revisionsstelle den Technischen Betrieben so nahegelegt.

Zudem begründete SP-Gemeinderätin Fabienne Herzog ihre Interpellation «Green Deal für Kreuzlingen». Angesichts der drohenden Klimaerwärmung soll die Stadt einen umwelt- und wirtschaftsfreundlichen Massnahmenkatalog ausarbeiten.