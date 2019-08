«Wir gehen von Suizid aus»: Strafuntersuchung zum Brand in Salmsach ist abgeschlossen

Menschliche Überreste in abgebranntem Mehrfamilienhaus in Salmsach identifiziert: Es war der Vermisste

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Salmsach hat die Kantonspolizei menschliche Überreste in der Brandruine gefunden. Die Rechtsmedizin konnten diese nun dem vermissten Bewohner zugeordnet werden.