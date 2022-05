Dreiländereck Saharastaub? Nein, Pollen – auf dem Bodensee lässt sich derzeit ein aussergewöhnliches Naturspektakel beobachten Entlang des Ufers ist das Wasser bedeckt mit einem gelben Film. Inmitten des Bodensees sind ausserdem faszinierende, fadenartige Gebilde zu sehen. Das Schauspiel von Mutter Natur stammt aber nicht aus der Wüste, sondern hat seine Wurzeln unter anderem im Thurgau.

7 Bilder 7 Bilder Blick auf das Steinacher Ufer: Der Blütenstaub schwimmt dicht auf dem Wasser. Donato Caspari

Wieder Saharastaub? Das fragen sich gerade viele Passanten entlang des Bodensees. Auf dem Wasser ist ein gelblicher Film zu sehen. Betrachtet man den See auf einer Anhöhe oder lässt sogar eine Drohne darüber fliegen, so lassen sich faszinierende, fadenartige Gebilde beobachten.

Es ist der «Bluescht»

Wie sich bei näherer Betrachtung allerdings herausstellt, handelt es sich nicht um Sand aus der Wüste, sondern saisongebunden um Blütenstaub – oder «Bluescht», wie man ihn im Thurgau nennt. Ohne regelmässigen oder ausgiebigen Regen sammelt er sich am Seeufer und die Wellen zeichnen zudem inmitten des Dreiländerecks erstaunliche Kunstwerke.

Was die einen zum Verweilen und zum Staunen einlädt, ist für andere jedoch eine grosse Mühseligkeit. So kämpfen derzeit Allergiker mit den Pollen – Niesreiz, rote Augen und eine Schnupfennase sind die Folge. Der Zustand dürfte noch anhalten, denn in den kommenden Tagen gibt es laut Wetterprognose allerhöchstens Platzregen. – Immerhin kann man sich so noch ein Weilchen am Schauspiel von Mutter Natur erfreuen.