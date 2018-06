Drei Rumänen wollten gestohlene

E-Bikes aus der Schweiz schmuggeln Am vergangenen Samstag haben Grenzwächter in Kreuzlingen drei rumänische Staatsbürger angehalten. Sie wollten unter anderem zwölf gestohlene Velos und E-Bikes - im Wert von 60'000 Franken - aus der Schweiz schmuggeln.

Die Grenzwächter stellten die gestohlenen hochwertigen E-Bikes und Fahrräder sicher. (Bild: EZV)

(pd/jm) Am frühen Samstagmorgen führten Grenzwächter in Kreuzlingen eine Zollkontrolle an einem in Rumänien immatrikulierten Fahrzeug durch, schreibt die Eidgenössische Zollverwaltung in einer Mitteilung. Im Autoanhänger stellten sie dabei zwölf hochwertige Fahrräder und E-Bikes fest. Eine Überprüfung hat ergeben, dass mehrere Fahrräder in den Kantonen Bern, Luzern und Aargau als gestohlen gemeldet waren.

Neben den Fahrrädern befanden sich im Fahrzeuganhänger mehrere teure Badeanzüge für Frauen sowie diverse Laptops. Das mutmassliche Diebesgut in der Höhe von rund 60'000 Franken sowie der Fahrer des Fahrzeugs wurden für weitere Abklärungen und Ermittlungen der Kantonspolizei Thurgau übergeben.