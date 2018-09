Dominik Diezi bleibt der einzige Kandidat fürs Arboner Stadtpräsidium

ARBON: Nachfolge Arboner Stadtpräsidium: Kronprinz Diezi – Gubser in Spezialrolle

Nach dem Entscheid von Stadtpräsdent Andreas Balg, 2019 nicht mehr anzutreten, wird Dominik Diezi in die Kronprinzenrolle gedrängt. Er gehe jetzt in sich, sagt der Berufsrichter, Mitglied der CVP-Parlamentsfraktion. Zu prüfen sei jetzt, was das beste für Arbon ist.