Digitalisierung Das Museumsarchiv ist eröffnet: Tausende Saurer-Memorabilien sind online Das Historische Museum im Schloss Arbon hat das Saurer-Archiv digitalisiert und nun der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Das ehemalige Textil- und Fahrzeugunternehmen Saurer hat Geschichte geschrieben und viele Menschen bewegt. Nun können alle Interessierte noch tiefer in die Historie der Arboner Weltfirma eintauchen. Über 25'000 Objekte, Fotos, Zeichnungen und Berichte sind nun am eigenen Computer einsehbar. Das Historische Museum im Schloss Arbon hat das Saurer-Archiv digitalisiert und für alle zugänglich gemacht. An der Jahresversammlung zeigte Roger Kohler, Vorstandsmitglied der Museumsgesellschaft Arbon, den Mitgliedern, wie der Zugriff auf das Archiv über die Webseite museum-arbon.ch funktioniert.

Roger Kohler präsentiert auf der Jahresversammlung der Museumsgesellschaft Arbon das neue Saurer-Archiv. Bild: PD

Mit über 2000 Stunden Frondienst, professioneller Unterstützung und finanzieller Unterstützung durch Stadt und Kanton wurde dieses Digitalisierungsprojekt realisiert. Das Archivierungssystem Collectr, das neu von verschiedenen Museen verwendet wird, ermöglicht dabei den Austausch von Bildern und Dokumenten. Als nächster Schritt sollen alle Objekte des Museums fotografiert und in das digitale Archiv aufgenommen werden.

Die Archivvorstellung war der Höhepunkt der Versammlung. Vorgängig wurden die ordentlichen Geschäfte besprochen. Dabei wurde der langjährige Vizepräsident Albert A. Kehl zum neuen Präsidenten für den kürzlich völlig unerwartet verstorbenen Achim Schäfer gewählt. Kehl hatte bereits in den vergangenen Monaten das Amt ad interim übernommen. Wegen der grösseren Ausgaben für die Digitalisierung schlossen die Jahresrechnungen 2020 der Museumsgesellschaft Arbon mit einem Minus von 14'000 Franken ab, bei einem Gesamtvermögen von über 300'000 Franken.