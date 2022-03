Arbon «Dieser unnötige Krieg beschäftigt»: Spenden, Flüchtlinge, Schutzanlagen – an der Parlamentssitzung dominiert das Thema Ukraine-Krise Das Arboner Stadtparlament verzichtet auf Sitzungsgelder und spendet über 3000 Franken in die Ukraine. Ausserdem geben die rund dreissig Jahre alten Schutzpläne zu reden. Schliesslich stehen neu insgesamt neunzig Plätze in den Durchgangsheimen zur Verfügung, wie der Stadtrat bekannt gibt.

Das ehemalige Pflegeheim an der Romanshornerstrasse hat seine Türen für ukrainische Flüchtlinge geöffnet. Max Eichenberger

An der Arboner Parlamentssitzung vom Dienstag rückten die eigentlichen Traktanden in den Hintergrund. Ein brisantes, allgegenwärtiges Thema dominierte: Der Krieg in der Ukraine nach dem Einfall der Russen. Gleich zu Beginn rief denn Parlamentspräsident Ueli Nägeli zum Verzicht auf die Sitzungsgelder und zu einer Spende auf. Es sei absolut verwerflich: «Nach Jahrzehnten des Niedergangs will Russland seine Grenzen ausweiten.» Verlierer sei die unschuldige, zivile Bevölkerung. Bis zum Sitzungsende kamen rund 3350 Franken zusammen, welche an die Glückskette gehen.

Schutzpläne sind dreissig Jahre alt

Esther Straub, Stadtparlamentarierin (Mitte/EVP). Karl Svec

Ganz genau hin hörten die Parlamentarierinnen und Parlamentarier sowie das Publikum in der Fragerunde: Esther Straub (Mitte/EVP) sprach die Schutzanlagen im Städtli an.

«Dieser unnötige Krieg beschäftigt, die Sicherheit der Einwohnerinnen und Einwohner rückt ins Zentrum.»

1992, also vor rund dreissig Jahren, hätte die Stadt zuletzt über die entsprechende Liegenschaft informiert. «Damals hiess es, man solle zur Information die letzte Seite im Telefonbuch aufschlagen.» Nun gäbe es aber in den meisten Haushalten keine Telefonbücher mehr. «Hinzu kommt, dass sich Arbon baulich vergrössert hat, auch die Einwohnerzahl ist gestiegen.» Laut dem Amt für Bevölkerungsschutz sollten die Gemeinden eine Liste mit den Einwohnerinnen und Einwohnern pro Gebäude erstellen und aktualisieren, so Straub. In diesem Sinne fragte sie, warum die Stadt nicht alle zehn Jahre informieren würde, wie sie die Leute im Fall des Falles zuweisen würde und schliesslich nach möglichen Flyern mit Verhaltensregeln.

«Ich hoffe, wir kommen nicht in eine solche Situation. Aber es ist sicherlich von Vorteil, wenn man weiss, wo man die Angaben findet.»

«Dieses Szenario ist nicht ausgeschlossen»

Luzi Schmid, Stadtrat Ressort Einwohner und Sicherheit. Donato Caspari

Stadtrat Luzi Schmid mit Ressort Einwohner und Sicherheit sagte, dies wäre eine berechtigte Frage bei den schwierigen Ereignissen.

«Wer hätte das noch vor drei, vier Jahren gedacht.»

Zuerst hätte man sich mit der Pandemie auseinandersetzen müssen, jetzt mit dem Krieg. Im Kontext von Putin und Russland: «Der Aggressor, die Atommacht – ein solches Szenario ist nicht ohne Weiteres ausgeschlossen.» Man sollte aber nicht in Panik verfallen. Die dreissigjährigen Pläne wären noch gültig, und man hätte andere, grössere Flexibilitäten. «Die Situation wie damals ist schlicht nicht mehr gegeben.» Der Stadtrat würde nicht alle zehn Jahre informieren, da alles schnell überholt wäre. «Das aktuelle Regime handelt zielgerichtet in Notsituationen, dann, wenn es nötig und sinnvoll ist.» Flyer hätten eine fragliche Wirkung, beispielsweise wäre nicht klar, ob sie auch zur Hand seien.

«Infos gibt es auf der Webseite des Kantons, konkret über das Amt für Bevölkerungsschutz und Armee, und via Bundesamt für Bevölkerungsschutz.»

Über die Medien, etwa Lokalzeitungen, würde man ausserdem gut informiert. «Die Stadt würde die Einwohnerschaft über alle Medienmöglichkeiten instruieren.» Wer keinen Schutzraum hätte, dem würde einer zugewiesen. Wobei der Bezug geordnet und gesittet abzulaufen hätte. «Wir sind vorbereitet, das Machbare ist organisiert.»