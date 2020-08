Das Locorama in Romanshorn lud zum Raritätenverkauf Seit Sonntag ist das Museum am Hafen wieder geöffnet. Und der Event in der Eisenbahnwelt war gut besucht.

Jung und Alt im Locorama: Es gab am Sonntag viel zu bestaunen – und für einmal auch zu kaufen. (Bild: Markus Bösch)

Am gestrigen Sonntagnachmittag kamen nach längerem Unterbruch wieder die ersten etwa 20 Besucherinnen und Besucher zu den beiden Führungen der Erlebnisschau «Die Welt im Kino»: «Wir sind froh, dass unsere Ausstellungen jeweils am Sonntagnachmittag von 14 bis 17 Uhr wieder zugänglich sind. Dank unserem Schutzkonzept können wir auch wieder ein Begleitprogramm anbieten können, erstmals am 26. August mit Adrian Kutter und ‹Ohne Stars zu den Sternen›. Am Sonntag sind maximal 20 Personen zugelassen, beim Begleitprogramm 20 bis 50, verbunden mit Maskenpflicht», erklärt Präsident Max Brunner.

Zu einem besonderen Anlass hatte das Locorama, die Eisenbahn-Erlebniswelt Romanshorn gleichentags eingeladen: «Wir haben über 100 Eintritte verbuchen können. Dass so viele Bahninteressierte gekommen sind, hat sicher auch mit dem Verkauf von Raritäten zu tun. Aufgelegt waren historische Kartonbillette, Messingschilder, Bücher und Einzelstücke wie Handlaternen und Videos. Unser Aufwand hat sich gelohnt», zeigen sich Gallus Hengartner und Roland Parigger vom Vereinsvorstand überzeugt. Zusammen mit zehn freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreuten sie die Besucherinnen und Besucher, darunter befanden sich auch zahlreiche Familien. Diese konnten in kleine Gruppen aufgeteilt auch die ausgestellten Wagen anschauen, den Loksimulator bedienen oder die Handdraisine und die Gartenbahn besteigen.