Die Volkshochschule Mittelthurgau zeigt ihre Schokoladenseite

Am Montag, 12. November gibt es einen Vortrag über die 40 Jahre BBZ. Ab dem 12. November gibt Esther Schena Malkurse. Am 15. November referiert Hans ten Doornkaat über Bilderbücher, am 21. November spricht Jürg Traber über «Venen – der Weg zum Herzen». Einen Tag später kommt Linard Bardill nach Weinfelden. Am 26. November zeigt Stephan Schulz sein 3D-Film über Costa Rica. Am 29. November wird es mit dem Vortrag über die Zukunft Europas politisch. Im neuen Jahr geht es am 7. Januar mit dem Agrarzyklus und den Vorträgen über Kakao los. Am 9. Januar spricht Katharina Zellweger über Nordkorea. Am 14. Januar dreht sich alles um den Kaffee. Historisch wird es am 15., 16. und 23. Januar. Zuerst mit wirft Alfons Bieger einen Blick auf die Medizingeschichte, danach spricht Ulrich Gubler an zwei Abenden über die Thurgauer Geschichte. (sba)

Hinweis www.vhs-mittelthurgau.ch