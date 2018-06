Die Versuchsphase im Kreuzlinger Boulevard wird beendet Der Stadtrat bricht den einjährigen Versuch des neuen Verkehrsregimes im Boulevard vorzeitig ab. Die Signalisation wird am Montag, 25. Juni, entsprechend geändert. Nicole D'Orazio

Der Boulevard in Kreuzlingen. Ab dem 25. Juni ist er wieder von allen Richtungen her befahrbar. (Bild: Reto Martin)

Seit vergangenem Februar gilt im Boulevard in Kreuzlingen befristet auf ein Jahr eine neue Verkehrsführung, die gemeinsam mit dem Gewerbe, dem Quartierverein Bodan und dem Initiativkomitee «für einen autofreien Boulevard»am Runden Tisch erarbeitet wurde. Im März veranstaltete der Gewerbeverein Kreuzlingen einen öffentlichen Informationsanlass, an dem er den Stadtrat aufforderte, den Versuch umgehend abzubrechen, wie es in einer Mitteilung der Stadt Kreuzlingen heisst. Der Stadtrat habe daraufhin erneut eine Sitzung am Runden Tisch einberufen und habe aufgrund Rückmeldungen seitens des Gewerbes, Quartiervereins Bodan und Initiativkomitees entschieden, die geplante Befragung des Gewerbes und der Bevölkerung vorzuziehen, so dass noch vor den Sommerferien über das weitere Vorgehen entschieden werden könne.

Die Ergebnisse der Umfrage fallen deutlich aus

Über die Ergebnisse der Umfrage und die Auswertungen der Verkehrszählungen informierte der Stadtrat die Mitglieder des Runden Tischs am Montag, 11. Juni. Die Resultate der Befragung sind eindeutig: Das Gewerbe lehnt die neue Verkehrsführung grossmehrheitlich ab, und auch die Hälfte der befragten Haushalte schliesst sich dieser Meinung an. Verkehrsberuhigende Massnahmen lehnen 50 Prozent der befragten Haushalte grundsätzlich ab. Aufgrund der Umfrageergebnisse entschied der Stadtrat an seiner Sitzung vom 12. Juni, die neue Verkehrsführung vorzeitig zu beenden. Der Beschluss wird öffentlich aufgelegt. Damit der Abbruch des Versuches bereits am 25. Juni vollzogen werden kann, wird allfälligen Rekursen die aufschiebende Wirkung entzogen. Trotz dieses Entscheides bekennt sich der Stadtrat klar zum Boulevard, der im Jahr 2011 als Begegnungszone eröffnet wurde.

Die Gespräche am Runden Tisch werden weitergeführt

Der Stadtrat hat das vorrangige Ziel, die Aufenthaltsqualität nicht nur im Boulevard sondern im gesamten Stadtzentrum zu verbessern. Mit welchen Massnahmen das zu erreichen ist, möchte der Stadtrat gemeinsam mit den Mitgliedern des Runden Tischs erarbeiten. Dabei werden die Erkenntnisse aus der Versuchsphase in die weiteren Überlegungen mit einfliessen. Im Zusammenhang mit den geplanten Neubauten Stadthaus, Erweiterung und Sanierung Familien- und Freizeitbad Egelsee sowie der Sanierung der Löwenstrasse, der nördlichen Hauptstrasse und der Neugestaltung des Bushofs am Bärenplatz, wird die damit verbundene innerstädtischen Verkehrsführung und Erschliessung einen Einfluss auf ein beruhigtes Stadtzentrum haben.