Die Tägerwiler Gemeindewiese bleibt frei: Das Kinder- und Jugendzentrum für 15 Millionen Franken wird klar abgelehnt Die Stimmbürger der Volksschulgemeinde Tägerwilen sagen mit 62 Prozent Nein zum Rahmenkredit von 12,65 Millionen Franken. Auch der Baubeitrag der Politischen Gemeinde und deren Kreditbegehren von 2,3 Millionen Franken für eine Tiefgarage werden bachab geschickt.

Das Nein-Komitee und seine Sympathisanten feiern auf der Tägerwiler Gemeindewiese, welche nun nicht überbaut wird. (Bild: Urs Brüschweiler)

«Johnnie» liess die Wogen hochgehen im Dorf am Seerhein. So nannten die Architekten das Projekt für den Neubau eines Kinder- und Jugendzentrums. Ganze Seiten hatten die Leserbriefe für und wider den Neubau in der «Tägerwiler Post» über die vergangenen Wochen gefüllt. Grösster Kritikpunkt war, dass der Freiraum im Dorfzentrum belassen werden sollte. Das Komitee «Rettet die Gemeindewiese» war äusserst aktiv bei der Bekämpfung der Vorlage und es hat damit Erfolg gehabt.

Die Stimmberechtigten der Volksschulgemeinde Tägerwilen lehnen mit 912 Nein- zu 556 Ja-Stimmen das Projekt klar ab (62 Prozent). Und auch die beiden Vorlagen der Politischen Gemeinden werden deutlich bachab geschickt: 911 Stimmberechtitge sagen Nein (571 Ja) zum Baubeitrag von 2,4 Millionen Franken. Und 971 Bürger sagen Nein (514 Ja) zum Kredit von 2,3 Millionen für die geplante Tiefgarage unter dem Kinder- und Jugendzentrum.

Jörg Sinniger

Komitee «Rettet die Gemeindewiese» (Bild: Urs Brüschweiler)

Die Freude bei den Projekt-Gegnern ist gross. «Wir sind überwältigt von diesem klaren Ergebnis», sagt Jörg Sinniger vom Nein-Komitee. Gehofft habe man natürlich auf ein solches Resultat, aber erwartet hätte man das nicht in dieser Deutlichkeit. «Die Stimmbürger wollen bei wichtigen Weichenstellungen nicht vor vollendete Tatsachen gestellt werden. Sie müssen von Anfang an ins Boot geholt werden.» Ausschlaggebend sei wohl gewesen, dass die Tägerwiler ihre Gemeindewiese nicht verlieren wollten.

Hier, zwischen Gemeindeverwaltung (links) und Sekundarschule (oben), soll das neue Kinder- und Jugendzentrum gebaut werden. (Bild: Reto Martin - 12.6.2020)

Klar sei aber - und das sei der einzige Punkt, bei welchem man mit den Behörden übereinstimmte - dass die Festwiese im Gemeindezentrum aufgewertet werden soll, sagt Sinniger. «Sie ist heute alles andere als eine Augenweide.» Der künftige Gemeindepräsident solle hier einen partizipativen Prozess zur Neugestaltung in die Wege leiten.

Die Schule hingegen müsse für die dringend benötigten Räume nun alternative Standorte prüfen, sagt Sinniger. Deren räumliche Bedürfnisse wurden von den Projektgegnern nicht bestritten. Allerdings werde die Schule gut daran tun, ihr Vorhaben zu redimensionieren.

Markus Thalmann

Gemeindepräsident Tägerwilen (Bild: Donato Caspari)

Gemeindepräsident Markus Thalmann zeigt sich als guter Demokrat. «Das Ergebnis gilt es natürlich zu akzeptieren», sagt er. Das Gemeinschaftsprojekt von Schule und Gemeinde sei jedoch eine verpasste Chance, wie er betont. Und der Spielgruppenverein werde nun Probleme bekommen. Er sei enttäuscht, jedoch habe man sich nichts vorzuwerfen.