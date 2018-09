Die Swing Kids begeistern in der Rehaklinik Zihlschlacht Das Konzert am frühen Mittwochabend lockte ein zahlreiches Publikum an. Unter der Leitung von Dai Kimoto vermochten die jungen Musiker die hohen Erwartungen einmal mehr zu erfüllen. Erwin Schönenberger

Dai Kimoto dirigiert die Swing Kids beim Konzert auf dem Areal der Rehaklinik Zihlschlacht. (Bild: Erwin Schönenberger)

Der Auftritt der Swing Kids in der Rehaklinik hat Tradition. Die Wiese hinter der Klinik war fast zu klein, um am Mittwoch all die Besucher zu fassen, die sich von den jugendlichen Musikern und ihrem Swing- und Jazz-Sound begeistern liessen.

Sie beherrschen der Kunst der Improvisation

Immer wieder gelingt es dem musikalischen Leiter, Dai Kimoto, seine Band zu Höchstleistungen anzuspornen. Neben dem herrlichen Klang der doch relativ kleinen Band sind es vor allem die Solo-Improvisationen, welche überraschen und beeindrucken. Da spürt man, dass es Kimoto gelingt, den Jugendlichen das nötige Selbstbewusstsein zu vermitteln.

«Jede und jeder muss improvisieren können», erklärte Kimoto den begeisterten Zuhörern. Der bunte Mix aus Klassikern der Swing-Ära liess die Zeit viel zu schnell vergehen, doch darf man sich sicher wieder auf den Auftritt im nächsten Jahr in Zihlschlacht freuen.