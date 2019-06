Die Stiftung Vivala in Weinfelden wird für 13 Millionen Franken modernisiert

Am 28. Juni findet das diesjährige Vivala Open Air statt. Neun Jugendbands aus der Region werden am Festival auftreten. Dazu zeigt auch die Rockacademy Thurgau eine Tanzeinlage. Auch Bewohner des Vivala wirken an der Show mit, sie geben mit ihrer Band Funkesprung ein Konzert. Abgerundet wird der Musikreigen von der «Delirious Mob Crew». Das Vivala Open Air beginnt um 17.30 Uhr. Der Eintritt kostet zehn Franken.