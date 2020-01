Die Stadt Romanshorn will die Steganlage im Inseli- und Bootshafen erneuern Am 9. Februar legt sie einen Kredit von 3,5 Millionen Franken zur Abstimmung vor. Für die Bootsplatzsmieter bedeutet die Investition höhere Kosten.

Blick in den Inseli- und Bootshafen von Romanshorn. (Bild: Reto Martin)

Wasser, Wind und Wetter haben der vor 43 Jahren installierten Steganlage im Inseli- und Bootshafen zugesetzt. So sind die Metallschwimmer durch Korrosion löchriger geworden, was zu hohen Unterhaltskosten führt. Die Stadt will darum die Schwimmstege ersetzen und bringt am 9. Februar einen Kredit von 3,5 Millionen Franken zur Abstimmung.

Die Investition sollen die Hafenbenützer vollumfänglich selber aus Rückstellungen finanzieren. Damit die Rechnung aufgeht und die Stadt gleichzeitig wie geplant das Seeufer sanieren kann, sind allerdings um 60'000 Franken höhere Mietzinseinnahmen im Betrag von insgesamt 380'000 Franken jährlich nötig, was einen durchschnittlichen Aufschlag von rund 19 Prozent für einen Bootsplatz bedeutet. Auswärtige Mieter sollen gegenüber Einheimischen tiefer in die Tasche greifen müssen.

Nach 20 Jahren amortisiert

Das Finanzierungsmodell geht davon aus, dass die Anlage nach 20 Jahren amortisiert ist und dann noch gut 400'000 Franken in der Hafenkasse für künftige Auslagen vorhanden sind. Ziel der Hafenkommission ist es, mit den ersten Arbeiten im nächsten Winter zu beginnen.

Der Inseli- und Bootshafen ist nach Angaben der Stadt mit rund 500 Liegeplatzmietern und 2'500 bis 3'000 Übernachtungen jährlich ein bedeutender Wirtschaftsfaktor und «eine wichtige Visitenkarten der Hafenstadt».