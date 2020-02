Die Stadt Romanshorn kann Inseli- und Bootshafen sanieren Die Stimmbürger genehmigten am Sonntag einen Kredit in der Höhe von rund 3,5 Millionen Franken für den Ersatz der Steganlagen mit 1678 Ja- gegen 543 Nein-Stimmen klar. Die Stimmbeteiligung lag bei 35,2 Prozent.

Die Steganlage im Inseli- und Bootshafen ist in die Jahre gekommen und muss ersetzt werden. Reto Martin

Die Vorlage war unumstritten - auch weil die Schiffsbesitzer über die Platzmiete allein für die Investition aufkommen. Sie werden künftig etwas stärker zur Kasse gebeten, damit die Rechnung weiter aufgeht. Die Preise seien im Vergleich aber auch dann immer noch günstig, versicherte Stadträtin Tamara Wiedermann an einer Informationsveranstaltung Ende Januar.

Die Steganlage in den beiden Häfen hat nach 43 Jahren das Ende ihrer Lebensdauer erreicht. Die Korrosion hat Löcher in die Metallschwimmer gefressen, so dass sie teilweise mit Wasser voll laufen. Die Stadt ersetzt jetzt die marode gewordene Infrastruktur für die insgesamt 452 Bootsliegeplätze in den beiden Becken.

Wirtschaftsfaktor und wichtige Visitenkarte

Der Gehbelag des Stegs soll aus einem fein besandeten, glasfaserverstärkten Kunststoff-Gitterrost statt wie heute aus Holz bestehen. In Bezug auf das Material der Schwimmer ist noch alles offen. In Frage kommt Kunststoff, Beton oder Alu. Nächster Schritt ist die Ausschreibung der Arbeiten, die ab Herbst 2020 beginnen und bei günstigen Bedingungen bis im Frühjahr 2021 beendet sein sollen. Dabei wird es auch zu Umplazierungen kommen, vor allem im Inselihafen.

Die Anlage ist nicht nur bei Dauermietern beliebt. Jährlich legen rund 3000 Schiffe von Gästen im Inseli- oder Bootshafen an. Damit seien sie ein bedeutender Wirtschaftsfaktor sowie eine wichtige Visitenkarte der Hafenstadt, heisst es in einer Mitteilung.