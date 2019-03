Interview «Die Stadt Kreuzlingen muss für alle eine gute und moderne Infrastruktur bieten» In der Newcomer-Stafette kommen Politik-Neulinge zur Wort, die für den Gemeinderat in Kreuzlingen kandidieren. Sie stellen sich die Fragen gegenseitig, in der Folge der Listennummern. Marco Bischofberger beantwortet die Fragen von Adrian Ziörjen (EVP).

CVP-Mann Marco Bischofberger kandidiert als Politik-Neuling für einen Sitz im Gemeinderat von Kreuzlingen. (Bild: PD)

Der Slogan der CVP ist «Nicht rechts, nicht links, vorwärts». Für die Wahlen sind Sie in einer Allianz mit der FDP und SVP. Wie passt das zusammen und was denken Sie über die bürgerliche Blockbildung?

Eine Listenverbindung ist ein Zeichen guter Zusammenarbeit. Die CVP hat bürgerliche Wurzeln, politisiert aber sach- und themenabhängig auf beiden Seiten der Mitte. Sie bietet Hand für Themen von Parteien ausserhalb dieser Listenverbindung. So entstehen konstruktiver Austausch, Kompromisse und tragfähige Lösungen. Von einem bürgerlichen Block würde ich nicht sprechen. Die CVP bildet ein breites Spektrum ab. Über smartvote.ch kann jeder nachsehen, wo die einzelnen Kandidaten genau stehen.

Die CVP sieht sich als Vertreterin von Familien und KMU. Sind Sie diesbezüglich mit der aktuellen Politik in Kreuzlingen zufrieden? Was würden Sie verändern?

Vieles ist auf gutem Weg. Bestes Beispiel ist die Schule mit Tagesstruktur, die es Eltern vereinfacht, Familie und Beruf zu vereinen. Ich sehe es als Aufgabe der Stadt, für alle – ob Familien, junge Erwachsene, Rentner und vor allem Unternehmen – eine gute, moderne Infrastruktur zu bieten. Der Boulevard nimmt medial viel Aufmerksamkeit in Anspruch. Die Situation, dass mehr Geschäfte schliessen als öffnen, zeigt sich aber durch die ganze Stadt. Hier sollte in die Infrastruktur investiert werden, damit es für Unternehmen attraktiv ist, sich in Kreuzlingen anzusiedeln. Sonst pendeln am Ende alle nach Zürich zur Arbeit.

Was motiviert Sie, sich für die CVP zu engagieren?

Ein Zitat aus meiner Zeit an der Kanti Kreuzlingen lautet: «Wer nicht handelt, wird behandelt.» Für mich bedeutet das, meine Werte, Ansichten und Meinungen aktiv mit einzubringen. Die CVP bietet die Möglichkeit, in der politischen Mitte wirklich tragfähige, zukunftsgerichtete, aber auch umsetzbare, Ideen voranzubringen. (red)