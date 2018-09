Die Stadt Kreuzlingen ist in der Zukunft angekommen Seit neustem kann man die Parkgebühren per Handy bezahlen. TZ-Redaktor Urs Brüschweiler hat es ausprobiert. Martina Eggenberger Lenz

«Parkvorgang starten» und die Uhr tickt. (Bild: Mario Testa)

Seit letztem Freitag können sich gestresste und gehetzte Autofahrer den Gang zur Parkuhr ersparen. Auf den Parkplätzen der Stadt kann man jetzt nämlich auch mit dem Handy bezahlen. Die lästige Gebühr bleibt zwar bestehen, aber die noch mühsamere Münz-Klauberei fällt weg. Und ja. Das neue System funktioniert tatsächlich, wie ein Selbstversuch bestätigt. Bis das Mobilgerät allerdings eingerichtet und betriebsbereit ist, dauert es dann doch gut 15 Minuten. Für Technikbremsen vielleicht noch ein bisschen länger.

Nicht sehr clever ist es übrigens, wenn man diese Viertelstunde im Regen steht; apathisch auf dem Smartphone herumklickend vor der Parkuhr. Im Auto im Trockenen wäre deutlich schlauer gewesen. Zuerst die App der Firma Parkingpay herunterladen; kein Problem. Anschliessend muss der Nutzer seine Daten samt Autonummer eintippen und sich so registrieren. Das Bestätigungsmail landet dann zuerst mal im Spam-Verdacht-Ordner. Ärgerlich, aber das kriegt man mit ein paar Klicks korrigiert.

Aller Anfang ist teuer

Dann muss das erstellte Benutzerkonto natürlich noch mit einem finanziellen Polster unterlegt werden. Also Kreditkarte hervorgekramt, Nummer in die App getippt und 20 Franken aufs Konto geladen. Nein, weniger geht nicht. Aber ab hier läuft es nun wirklich rund. Die App weiss bereits – weil ich ihr den Zugriff auf die Ortsangabe des Handys gestattet habe –, dass das Auto auf dem Bärenplatz steht. Jetzt nur noch auf «Parkvorgang starten» klicken und die virtuelle Parkuhr tickt los. Und ab dem nächsten Mal dauert das Prozedere maximal noch eine Minute.

Eine Frage plagt den pflichtbewussten Parkierer jetzt aber noch: Wie erkennt eigentlich der Kontrolleur, dass ich über die App bezahlt habe? Dem Auto sieht man nämlich nichts an, die Quittung hinter der Frontscheibe gibt es dann nicht mehr. Aber keine Panik: Wie der Chef des Ordnungsdienstes bestätigt, wird bei Fahrzeugen ohne Parkzettel das Nummernschild gescannt. Das vernetzte Gerät zeige den Kontrolleuren dann sofort einen grünen oder einen roten Balken an. Im Sommer 2018 hat Kreuzlingen also den Schritt in die Zukunft geschafft. Etwas schade ist, dass die Grenzstadt damit nicht lange auf dem neusten Stand der Technik bleiben wird. In Frauenfeld ist bereits die Bezahlung von Parkgebühren mit der Twint-App in Planung. Wer stehen bleibt, fällt eben zurück.