Die Stadt Bischofszell pflegt die Tradition des Martinimarkts Der Jahrmarkt in der östlichen Altstadt lockte am Freitag mit einem breiten Warenangebot und kulinarischen Verführungen. Yvonne Aldrovandi-Schläpfer

Das Magenbrot vom Jahrmarktstand kommt bei den Kindern gut an. (Bilder: Yvonne Aldrovandi-Schläpfer)

Rund 70 Markthändler überzeugten am Bischofszeller Jahrmarkt in der Altstadt mit einer grossen Produktvielfalt. Von Kleidern über Kerzen bis hin zu Gewürzen und Konfitüren war alles dabei, was das Herz begehrt. Der Duft von frisch gebratenen Marroni, süssem Magenbrot und würzigem Raclette zog durch die Gassen.

Im grossen Warensortiment werden auch erwachsene Marktbesucher fündig.

Zahlreiche Besucher genossen das bunte Markttreiben und flanierten zwischen den Ständen. Für eine ausgelassene Chilbistimmung sorgte der Lunapark im Obertor, und eine besondere Attraktion waren die Kühe gleich nebenan. Hier fand die Viehschau des Braunviehzuchtvereins Bischofszell und Umgebung statt. Auf dem Platz wurde über die Landwirtschaft gefachsimpelt oder einfach nur geplaudert. Einmal mehr war die traditionsreiche Veranstaltung in der Rosenstadt ein beliebter Treffpunkt für alle Generationen.