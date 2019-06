Die Spitex Mittelthurgau sucht einen neuen Finanzchef Die 9. Mitgliederversammlung der Spitex Mittelthurgau dreht sich um Glückwünsche, positive Finanzen und einen Abschied aus dem Vorstand. Finanzchef Walter Marty konnte zum Abschied einen sehr guten Rechnungsabschluss präsentieren. Christoph Heer

Finanzchef Walter Marty verlässt den Vorstand der Spitex Mittelthurgau. Präsident Martin Girsberger verabschiedet ihn. (Bild: Christoph Heer)

Es war die letzte Versammlung für Finanzchef Walter Marty. Seit 2008 nimmt er Einsitz im Spitex-Vorstand und führt die Kasse. «Wir sind gesund. Das heisst, dass wir keine Kur brauchen», sagte er am vergangenen Freitagabend.

«Ursprünglich hatte ich gar nicht so eine Riesenfreude, als ich das Amt übernommen habe.»

Doch er habe sich schnell eingelebt und sei in diese neue Aufgabe hineingewachsen. «Das sicherlich auch dank des tollen Teams», sagt Marty.

Ein Ersatz für Walter Marty wird gesucht, sagt Vereinspräsident Martin Girsberger: «Walter zu ersetzen wird sicher schwierig, aber Interessierten werden wir gerne eine Chance geben.»

Stimmberechtigte sind sich einig

Es ist die neunte Mitgliederversammlung, die im Restaurant Nollen in Hosenruck stattgefunden hat. Die 78 anwesenden Stimmberechtigten stimmen allen traktandierten Geschäften an diesem Abend einstimmig zu. Die Spitex Mittelthurgau verkündet, dass sie sich starkmachen will für mehr ambulante anstelle stationärer Pflege.

«Ich bin äusserst froh, dass wir mit allen unseren Gemeinden ein offenes und kollegiales Verhältnis pflegen. Das erleichtert unsere Arbeit ungemein»

sagt Martin Girsberger. Zur Spitex Mittelthurgau gehören die acht Gemeinden Berg, Birwinken, Bürglen, Erlen, Kemmental, Schönholzerswilen, Weinfelden und Wuppenau.

43'000 Stunden im Dienst Finanzchef Walter Marty konnte bei seiner letzten Versammlung eine positive Jahresrechnung präsentieren. Die Spitex Mittelthurgau hat im vergangenen Geschäftsjahr rund 136000 Franken Gewinn erzielt. Die Mitarbeiterinnen haben 32600 Pflegestunden geleistet sowie 10600 Stunden Haushaltshilfe. Ihren Beitrag zu dieser Leistung haben die rund 85 Mitarbeiterinnen in 41 Vollzeitstellen geleistet.

Der gastgebende Gemeindepräsident Martin Imboden überbringt an der Versammlung Grüsse aus seiner Gemeinde und lädt die Teilnehmer zum Apéro ein. Ausserdem werden langjährige Mitarbeiterinnen geehrt und beschenkt und der Spitexnachwuchs, also die Lernenden, den Anwesenden vorgestellt.