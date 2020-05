Die Sperren an den Grenzübergängen nach Vorarlberg sind weg - Übertritte über die grüne Grenze bleiben aber verboten An den Grenzübergängen nach Vorarlberg sind die Sperren entfernt worden. Kontrolliert wird dennoch. Die Einreise ist weiterhin nur unter bestimmten Umständen erlaubt.

Auch auf Schweizer Seite sind die Absperrungen entfernt worden. Die Grenzwacht kontrolliert jedoch. Bild: acp

Sämtliche technische Sperren sind am Wochenende abgebaut worden, Übertritte über die grüne Grenze bleiben aber weiterhin verboten, erklärte der Vorarlberger Landespolizeidirektor Ludescher am Sonntag. Die ständigen Kontrollen an den Grenzübergängen werden beendet. Ab Sonntag wird nicht mehr lückenlos, sondern nur noch selektiv kontrolliert, so Ludescher.

Nach Österreich einreisende Personen werden dann nicht mehr ausnahmslos nach Grenzkontrollgesetz, Fremdenpolizeigesetz und Passgesetz kontrolliert, sondern nur noch stichprobenartig. Die grösseren Grenzübergänge sind weiterhin zu den Hauptübertrittszeiten stationär besetzt. Die kleineren Übergänge werden sporadisch überwacht. Der Sicherheitslandesrat Christian Gantner sagt: «Das Bild für die Bevölkerung an den Grenzen wird sich nicht bedeutend verändern: Organe der Gesundheitsbehörde und Polizeibedienstete kümmern sich weiterhin gemeinsam darum, dass die Einreisebestimmungen eingehalten werden.»

Seit Sonntag sind alle Vorarlberger Grenzübergänge geöffnet und teilweise mobil überwacht, informierten der Vorarlberger Landesrat Christian Gantner und Landespolizeidirektor Hans-Peter Ludescher. Die geltenden Covid- 19-Einreisebestimmungen der Gesundheitsbehörden für Österreich bleiben aber unverändert in Kraft. Das heisst: Die Einreise ist weiterhin nur unter bestimmten Umständen erlaubt. (red/pd)