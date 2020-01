Die Sitze am Bezirksgericht Weinfelden sind begehrt: Sechs Parteien schicken ihre Kandidaten ins Rennen. Für die sieben Posten als nebenamtliche Richter und Ersatzrichter am Bezirksgericht Weinfelden kandidieren am 9. Februar zwölf Personen. Die Berufsrichter treten ohne Gegenkandidaten zur Wiederwahl an.

In diesem Saal im Weinfelder Rathaus finden die Verhandlungen des Bezirksgerichts statt. Die Richter sitzen am halbrunden Tisch. (Bild: Mario Testa)

Wenn das Bezirksgericht Weinfelden eine Verhandlung durchführt, sitzen ein, drei und in seltenen Fällen sogar fünf Richter vor den Beschuldigten, Klägern und Anwälten. Am 9. Februar entscheidet sich, in welcher Zusammensetzung das Gericht künftig aufgestellt ist.

Die drei Berufsrichter – Gerichtspräsident Pascal Schmid (SVP, Weinfelden), Claudia Spring (FDP, Weinfelden) und Romano Emmanuele (CVP, Weinfelden) – treten ohne Gegenkandidaten zur Wiederwahl an. Ebenso Friedensrichter Kenny Greber (SP, Weinfelden).

Wichtige Sitze für die Parteien im Bezirk

Spannend präsentiert sich die Ausgangslage im Wahlkampf um die vier Mandate als nebenamtliche Richter und die drei Mandate als Ersatzrichter. Gleich sechs Parteien versuchen, ihre Kandidatinnen und Kandidaten in diese Gremien zu bringen. Von den Bisherigen tritt jeweils ein Mitglied nicht mehr an und so ergeben sich zwei Vakanzen. Bei den nebenamtlichen Richtern ist es Erwin Tschopp (CVP) aus Kradolf, bei den Ersatzmitgliedern ist es Helen Jordi (EDU) aus Bischofszell, die nun aber als nebenamtliche Richterin kandidiert.

Nebenamtliche Richter Sieben Kandidaten für vier Sitze Für die vier Sitze treten sieben Kandidierende an. Von den Bisherigen sind es Hermann Grünig (FDP, Ottoberg), Alexandra Tobler-Pfosser (SVP, Wuppenau) und Heinz Uhlmann (SVP, Märstetten). Erwin Tschopp (CVP, Kradolf) tritt nicht mehr an. Neu kandidieren Bernhard Joos (CVP, Sulgen), Helen Jordi, (EDU, Bischofszell), Yannik Müller (GP, Weinfelden) und Jonas Seiterle (SP, Sitterdorf).



Andreas Zuber, Präsident SVP Bezirk Weinfelden. (Bild: PD)

Die SVP, FDP, CVP, SP, GP und EDU schicken Kandidaten ins Rennen um die Sitze am Bezirksgericht. «Es ist auf jeden Fall wichtig, als Partei am Gericht vertreten zu sein», sagt Andreas Zuber, Präsident der Bezirks-SVP. «Wir sind gut vertreten – und aus unseren Reihen hat sich niemand zusätzlicher aufgedrängt. Deshalb wollen wir diesmal die Sitze unserer vier Bisherigen verteidigen und schicken keine weiteren Kandidaten ins Rennen.»

Andreas Opprecht, Präsident FDP Bezirk Weinfelden. (Bild: PD)

Für FDP-Bezirkspräsident Andreas Opprecht ist es bei einer Bezirksrichter-Wahl grundsätzlich wichtig, dass die Stimmbevölkerung eine Auswahl hat. «Aufgrund einer Parteizugehörigkeit können die Wählerinnen und Wähler besser einordnen, welche Werte diese Personen vertreten», sagt Opprecht. «Wir wollen primär unsere zwei bisherigen Mandate verteidigen. Und da bei den bürgerlichen Ersatzrichtern ein Sitz frei wird, treten wir dort zusätzlich mit Beat Bollinger an.»

Astrid Ziegler, Präsidentin CVP Bezirk Weinfelden. (Bild: PD)

Mehr Mandate für eine Mittepartei strebt auch die CVP an. «Als Mittepartei wollen wir für eine ausgeglichene Rechtssprechung sorgen», sagt Astrid Ziegler, CVP-Bezirkspräsidentin. «Vor Gericht sollte möglichst neutral und politisch ungefärbt entschieden werden. Trotzdem ist es auch für uns wichtig, am Gericht vertreten zu sein.»

Adrian Caramaschi, Vorstand SP Weinfelden. (Bild: PD)

Alex Granato, SP-Bezirksparteipräsident, war für eine Stellungnahme gestern nicht zu erreichen. An seiner Stelle äussert sich Adrian Caramaschi. «Es ist sicher so, dass so ein Amt möglichst unpolitisch sein soll. Aber durch die politische Herkunft hat man eine gewisse Grundhaltung, welche sich auch auf die Entscheide auswirkt», sagt das Vorstandsmitglied der SP Weinfelden. Die Sozialdemokraten versuchen, sowohl bei den nebenamtlichen Richtern als auch bei den Ersatzrichtern ihre Kandidaten neu einzubringen. «Es ist sicher nicht so geschickt, dass auch die Grünen kandidieren. Aber die Nominationen fanden praktisch zeitgleich statt und wir konnten uns nicht mehr absprechen. So hat sich das ergeben.»

Brigitta Hartmann, Präsidentin SP Bezirk Weinfelden. (Bild: PD)

Die Angesprochenen haben schon in der Vergangenheit Kandidaten ins Rennen geschickt, aber bisher noch kein Mandat geholt. «Es gibt diesmal Vakanzen und zwei von unseren Leuten interessieren sich dafür. Wir sind zudem sicher selbstbewusster worden und wollen auch mehr mitreden», sagt Brigitta Hartmann, Bezirksparteipräsidentin der Grünen. «Grundsätzlich finde ich jedoch, das Gericht sollte nicht von Parteien dominiert werden, sondern von fähigen Leuten.»

Marlise Bornhauser, Präsidentin EDU Bezirk Weinfelden. (Bild: PD)

Zu guter Letzt ist auch die EDU mit einer Kandidatin präsent auf der Wahlliste. «Gerade als eher kleine Partei ist es gut, überall etwas präsent zu sein. So bleibt man im Gespräch», sagt Präsidentin Marlise Bornhauser. «Deshalb sind wir froh, wenn sich unsere Leute engagieren, so wie Helen Jordi. Wir haben aber nicht viele Mitglieder und uns auf Kantonsratswahlen fokussiert», sagt sie.