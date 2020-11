Die Sek Ermatingen braucht eine neue Schulküche und die Primarschule mehr Platz Die Schulen Ermatingen sind auf gutem Weg. Die Budgets 2021 fanden die Zustimmung der Stimmberechtigten.

Versammlung mit Schutzkonzept. Bild: Margrith Pfister-Kübler

In der Mehrzweckhalle Ermatingen fanden am Donnerstagabend die Versammlung der Sekundarschulgemeinde (inklusive Salenstein) und im Anschluss die Primarschulgemeindeversammlung statt. Pandemiebedingt mit einem Sicherheitskonzept. Für Wortmeldungen gab es die Anweisung, zu winken und sich dann in eine Ecke der grossen Halle zu stellen und von dort ohne Maske zu sprechen.

Zur Sekundarschulgemeindeversammlung konnte Präsident Beat Kneubühler 28 Stimmbürger, 0,9 Prozent von 2816 Stimmberechtigten, begrüssen. Er witzelte:

«Erstmals brauche ich als Präsident nur einen Stimmenzähler.»

Ohne Diskussion wurde das Budget 2021 mit einer Steuerfusssenkung um fünf Prozentpunkte bewilligt; neu liegt der Steuerfuss bei 26 Prozent. Das Budget 2021 weist bei einem Aufwand von 4,58 Millionen und einem Ertrag von 4,77 Millionen einen Ertragsüberschuss von 187600 Franken aus. Bei den Investitionen fällt der Ersatz der Schulküche mit 374000 Franken ins Gewicht.

Mit Blick auf die Gesamterneuerungswahlen am 29. November sagte Präsident Kneubühler: «Wir treten alle zur Wiederwahl an. Doch schon heute ist klar, dass dies für mich und weitere Behördenmitglieder die letzte Legislaturperiode sein wird.» Geplant sind gestaffelte Rücktritte. Kneubühler würdigte den immensen Einsatz vom Team Sek Ermatingen, das unter schwierigen Pandemie-Umständen einen «Top-Job» macht. Herzlicher Applaus verdichtete das Lob.

Ein Prozent der Stimmbürger entscheiden

Exakt 21 Stimmberechtigte, 1,02 Prozent von 2054 Stimmberechtigten, konnte Antonio Basile, Ad-interim-Präsident der Primarschule Ermatingen, begrüssen. Einstimmig wurde das Budget der Primarschule bei gleichbleibendem Steuerfuss von 45 Prozent bewilligt. Das Budget 2021 rechnet mit einem Aufwand von 6,07 Millionen und einem Ertrag von 5,5 Millionen, das ergibt einen Aufwandüberschuss von 574900 Franken. Basile sagt:

«Mit steigenden Schülerzahlen benötigen wir weiteren Schulraum.»

Deshalb wird ein Ideenwettbewerb für die Errichtung von Schulräumen auf dem Gelände der «Alten Post» und des Kindergartens Sonnenstube ausgeschrieben. Im Fokus der Liegenschaftenstrategie steht auch die «Villa Kunterbunt» Triboltingen, wobei die Nutzung für die Pfadi erhalten bleiben soll.