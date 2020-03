Die Sek Arbon ruft ihre 550 Schüler zur Hilfe von Kranken und Alten auf Die Jugendlichen sollen für sie einkaufen oder den Abfall entsorgen. Zeit hätten sie im Moment genug, sagt Schulsozialarbeiter Beni Müggler.

Aula und Verwaltungsgebäude der Sekundarschulgemeinde. (Bild: Max Eichenberger)

Die Sekundarschule will ein Zeichen der Solidarität setzen. Sie bittet die Schüler, sich für Menschen in einer Notlage einzusetzen. Sie ruft sie dazu auf, Personen zu helfen, die im Zusammenhang mit dem Corona-Virus zur Risikogruppe gehören. Konkret sind die rund 550 Jugendlichen gebeten, für Alte und Kranke einzukaufen oder ihnen den Abfall zu entsorgen. Schulsozialarbeiter Beni Müggler sagt.

«Wir sehen diese Aktion auch als Teil des sozialen Lernens.»

Zudem würden die Schüler im Moment über sehr viel freie Zeit verfügen, in der sie Gutes tun könnten. Das Angebot ist niederschwellig und soll ohne grossen bürokratischen Aufwand auskommen. Und es basiert auf Freiwilligkeit. Müggler betont:

«Niemand muss mitmachen, wenn er nicht will oder die Eltern dagegen sind.»

Und niemand soll mitmachen, wenn er nicht gesund ist.

Die Schüler müssen das Heft in die Hand nehmen

Auf einem Merkblatt hat die Schule die wichtigsten Punkte festgehalten, die es zu beachten gilt. Sie selber sieht sich in der Rolle der Ideengeberin und Anlaufstelle bei Fragen und Problemen. Alles andere soll direkt zwischen den Schülern und den Hilfe suchenden Personen laufen.

Die Jugendlichen stellen den Kontakt her, indem sie zum Telefon greifen oder vorgedruckte Zettel in Briefkästen werfen und in Treppenhäusern aufhängen. Wenn jemand Interesse zeigen sollte, sind sie es auch, die sich dann um die Details kümmern. Ganz alleine lässt sie die Schule allerdings nicht. Auf dem Merkblatt sagt die Sek den Mädchen und Buben, wie es laufen könnte und auf was zu achten ist. Wie gut die Aktion ankommt, lässt sich noch nicht sagen.