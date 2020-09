«Die Securitas trifft immer wieder auf Alkoholisierte»: Arbon stört sich an undisziplinierten Jugendlichen am Seeufer und verteilt neu Bussen

Im Sommer 2018 hat der Arboner Stadtrat für die «Ufschütti» – wie ein Jahr zuvor schon für den Jakob-Züllig-Park – eine Arealordnung in Kraft gesetzt. Darin heisst es, dass Abfall korrekt entsorgt werden muss und Musik nur in vertretbarer Lautstärke gehört werden darf. Im Musikpavillon im Jakob-Züllig-Park sind Essen, Trinken und Rauchen sowie der Betrieb von Bild- und Tonträgern ohne Bewilligung nicht erlaubt. Ab 22 Uhr ist der unbewilligte Aufenthalt nicht mehr zulässig. Ab dann ist – auch am See – Nachtruhe. In den Monaten Juni, Juli und August beginnt diese jeweils erst ab 23 Uhr. (afl)