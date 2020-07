«Die Schweizer kennen das noch nicht recht»: Die Arboner Mosterei Möhl bringt ein blaues Getränk auf den Markt, einen alkoholfreien Cider Seit Mai gibt es den «Easy Apple Cider». Michael Artho, Verkaufsleiter und Vorsitzender der Geschäftsleitung von Möhl, sagt, wie das Getränk schmeckt und wie es ankommt.

Michael Artho, Verkaufsleiter und Vorsitzender der Geschäftsleitung von Möhl. PD



Wie schmeckt der Easy Apple Cider?

Michael Artho: Er ist erfrischend, sehr leicht und vereint eine ausgewogene Süsse-Säure mit einem Geschmack, der an grünen Apfel erinnert.

Wie sind Sie zum Cider gekommen?

Für alkoholfreie Säfte besteht eine grosse Nachfrage. So ist unser alkoholfreier «Saft vom Fass» sehr beliebt. Das ist anders als beispielsweise bei Bier. Dort macht der alkoholfreie Verkauf nur einen Bruchteil aus. Der Konsument will einen alkoholfreien Genuss ohne Kompromisse.



Warum bringt Möhl jetzt den ersten alkoholfreien Easy Apple Cider heraus?

Wir wollen den Cider als Getränkesorte dem Konsumenten näherbringen. Die Schweizer kennen Cider noch nicht recht, es ist eher unbekannt. Uns ist wichtig, dass wir für jeden Geschmack einen Cider anbieten können, also auch für den alkoholfreien Genuss. Es war uns aber auch wichtig, nicht eine alkoholfreie Variante eines unserer bestehenden Cider ins Sortiment zu bringen, sondern einen eigenständigen Geschmack.

Ist das Getränk ein weltweites Phänomen oder ist Möhl die erste Firma, die alkoholfreien Cider produziert?

Der Cider ist im Ausland viel bekannter als in der Schweiz, so zum Beispiel in England. Cider ist eigentlich auch ein Apfelwein und wir möchten damit eine neue, eher jüngere Zielgruppe ansprechen. Er steht für Kreativität – er bietet Platz zum Ausprobieren. In der Schweiz sind wir sicher unter den ersten, die einen alkoholfreien Cider lancieren.

Stehen die Leute jetzt Schlange vor dem Laden?

Die Rückmeldungen sind sehr positiv. Auch intern waren alle von Anfang an begeistert. Wir merken auch, dass die Farbe – das helle Blau – sehr gut ankommt. Wir wollten, dass der Cider im Regal heraussticht. Zugute kam uns, dass in der Coronazeit alkoholfreie Getränke besonders beliebt sind.

Werden in Zukunft noch weitere alkoholfreie und -haltige Cider von Möhl produziert werden?

Unbedingt. Der Markt für Cider ist relevant und bringt eine stetig steigende Nachfrage mit sich. Momentan haben wir sieben verschiedene Cider in unserem Sortiment. Die Konsumenten sind sehr offen für die Abwechslung, die diese Cider bringen. Wir werden in Zukunft beispielsweise wieder saisonale Cider bringen. Unser Ziel ist es, den Leuten den Apfel, der im Getränk steckt, näher zu bringen.