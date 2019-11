Die Schule Bürglen plant eine zusätzliche Klasse im Schloss Das Budget 2020 der Schule Bürglen rechnet mit einem leichten Rückschlag von rund 37000 Franken. Die Schülerzahlen steigen. Monika Wick

Eines der Schulzimmer im Schloss Bürglen. (Bild: Reto Martin)

Am 19. November entscheiden die Schulbürger über das Budget 2020. Die Schulbehörde rechnet bei einem Aufwand von rund 9,16 Millionen Franken mit einem leichten Rückschlag von rund 37'000 Franken. Bemerkenswert ist der Anstieg des Betriebsaufwands um 4,1 Prozent oder 359'000 Franken. Allein 315'000 Franken davon entfallen auf die Primarstufe.

«Hauptgrund ist die gestiegene Schülerzahl auf der Primarstufe und die dadurch erforderliche Eröffnung einer zusätzlichen Mittelstufenklasse im Schloss»

sagt Schulpräsident Rolf Gmünder. Im Weiteren konnte nach Jahren mit reduzierter Schulischer Heilpädagogik (SHP) wieder eine Heilpädagogin für ein Teilzeitpensum in Istighofen gefunden werden. Zudem schliesst eine Lehrperson ihre Ausbildung zur Heilpädagogin ab und übernimmt danach ein Teilzeitpensum an der Mittelstufe in Bürglen. «Der Bedarf an psychomotorischen Therapien steigt deutlich an», beobachtet Rolf Gmünder.

Mit dem Aufwand steigt auch der Ertrag

Im Vergleich zum Budget 2019 steigt auch der Betriebsertrag um 480'000 Franken oder 5,6 Prozent an. «Die vom Kanton beschlossene Teilrevision des Beitragsgesetzes wird für unsere Schulgemeinde positive Auswirkungen haben», sagt Rolf Gmünder.

Demgegenüber stehen sinkende Steuereinnahmen seitens der Bürgler Firmen wegen der beschlossenen Unternehmenssteuerreform um rund 215'000 Franken. Die Budgetversammlung findet am 19. November um 20 Uhr in der Turnhalle Leimbach statt.