Die Schule Bürglen braucht mehr Platz: Erweiterungen des Schulraums sollen Abhilfe schaffen Am Dienstag stimmen die Bürgler Schulbürger über einen Projektkredit von 300'000 Franken ab. Dabei geht es um die Erweiterung des Schulraumes auf dem Areal.

Im Fokus der Machbarkeitsstudie steht das Sekundarschulhaus Bürglen. Bild: Andrea Stalder (Bürglen, 13. November, 2020)

Die steigenden Schülerzahlen liessen gar nichts anderes zu, als den Schulraum zu erweitern, erklärte Schulpräsident Rolf Gmünder an der Informationsveranstaltung dem guten Dutzend Anwesenden am vergangenen Dienstagabend.

«Bereits jetzt sind alle Schulräume in Gebrauch und abweisen kann eine öffentliche Schule niemanden.»

Der Raumbedarf pro Schüler ist vom Kantonalen Amt für Volksschule vorgegeben. «Bürglen wird weiter wachsen. Allein an der Kanalstrasse sollen 110 neue Wohneinheiten entstehen. Was wir aber nicht wissen, ist, ob dort Familien oder Einzelpersonen einziehen werden», sagte Rolf Gmünder. «Darum haben wir uns entschieden, ein Gesamtprojekt mit einzelnen Etappen auszuarbeiten, das uns genügend zeitliche Flexibilität und auch die Möglichkeit lässt, geplante Bauten gar nicht zu realisieren, wenn sich die Bedarfssituation ändert.»

Prognosen und weitere Vorgaben für Studie

Die Schulbehörde hat der Firma Strittmatter Partner AG zu den Prognosen der Schülerzahlentwicklung auch noch weitere Vorgaben zur Erstellung einer Machbarkeitsstudie gemacht. So soll eine Erweiterung innerhalb des heute bestehenden Schulareals erfolgen und Bauten müssen so geplant werden, dass der Schulbetrieb normal weiterlaufen kann und möglichst nicht in Provisorien ausgewichen werden muss.

Im Fokus stehen das sanierungsbedürftige alte Sekundarschulhaus sowie eine Erweiterung der bereits jetzt fast voll ausgelasteten Turnhalle.

Machbarkeitsstudie für die Erweiterungen auf dem Schulareal

Hanspeter Woodtli von der Firma Strittmatter Partner AG zeigte drei mögliche Varianten mit verschiedenen An- und Neubauten auf dem Schulareal auf. «Unsere Machbarkeitsstudie zeigt auf, dass sich die angedachte Erweiterung mit den festgelegten Rahmenbedingungen unter Berücksichtigung des Planungsrechts und den vorhandenen Bauten und Grünflächen realisieren lässt.»

Eine erste Etappe mit mehr Raum für den Zyklus I (Kindergarten bis 2. Klasse) soll bereits 2023 bezugsbereit sein. Die zweite Etappe für die Sekundarschule ist auf 2028 und die dritte Etappe für den Zyklus II auf 2032 vorgesehen. «Mit der ersten Etappe können wir nicht zuwarten. Bei den weiteren Etappen können wir immer noch Stopp sagen, wenn die Prognosen nicht stimmen», sagte Rolf Gmünder.

Abstimmung über Kredit für Projektwettbewerb

Der nächste Schritt sei nun, einen Projektwettbewerb durchzuführen, erklärte Hanspeter Woodtli. «Bei den eingereichten Projekten, die in die engere Wahl kommen, wird dann eine Kostenplanung in Auftrag gegeben. Erst dann können Angaben zur Höhe der Investitionen gemacht werden.»

Für den Projektwettbewerb beantragt die Schulbehörde einen Kredit von 300'000 Franken. Darüber wird am Dienstag an der Schulversammlung in der Turnhalle Leimbach abgestimmt.