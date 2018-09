Die Salmsacher rücken näher zusammen Interessierte Einwohner informierten sich am Dienstag über ihren neuen Zonenplan. Die Änderungen betreffen vor allem Geschossregelungen. Lara Jörgl

Gemeindepräsident Martin Haas informierte über den neuen Zonenplan.

(Bild: Reto Martin)



«Ein Gemeindepräsident macht meistens nur eine Ortsplanrevision in seiner Amtszeit, und jetzt ist meine Sternstunde gekommen», sagte Martin Haas, Gemeindepräsident von Salmsach in seiner Begrüssung am Informationsabend. Dieser behandelte den ersten Entwurf des neuen Zonenplans am Dienstagabend im Schulhaus Bergli.

Haas und zwei Spezialisten informierten und beantworteten Fragen. Über den neuen Zonenplan werden die Einwohner voraussichtlich im Jahr 2020 abstimmen können. Die Vernehmlassung findet vom 26. September bis 31. Oktober statt.

Die Änderungen gehen vor allem in die Höhe

Gemäss Martin Haas wurde der Zonenplan das letzte Mal vor 14 Jahren überarbeitet. Seither sei enen das Baureglement überarbeitet und der Schutzplan zum Teil geändert worden. «Zusätzlich verabschiedete der Bund 2014 ein neues Raumplanungsgesetz», sagte Boris Binzegger, Spezialist bei der Firma «NRG Ingenieure». Im neuen Gesetz sei festgelegt, dass die Siedlung nicht weiter auszuweiten sondern die Dichte zu erhöhen sei.

Deshalb sei man laut Haas in Salmsach gezwungen, in die Höhe zu bauen: Zonen, auf denen man bislang höchstens zweigeschossig bauen durfte, dürften jetzt in manchen Fällen Bauten mit bis zu vier Stockwerke haben. Auch würden nun Gefahrenzonen aufgelistet. Das sind in Salmsach Zonen, in denen Überschwemmungen am wahrscheinlichsten sind. Hier brauchen Bauten spezielle Vorkehrungen. Hinweis Die neue Ortsplanung kann sowohl auf der Gemeinde Salmsach, als auch auf der Internetseite der Gemeinde abgerufen werden.